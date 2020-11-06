Belediye binası koronavirüs nedeniyle kapatıldı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, vakaların artması sebebi ile belediye binası tedbir amaçlı kapatıldı.
|06 Kasım 2020 15:09
|+Aa- Yazdır
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, vakaların artması sebebi ile belediye binası tedbir amaçlı kapatıldı.
Türkiye'de korona virüs önlemleri artıyor.
Acıpayam Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'nde görevli personelin koron virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan pozitif çıkan personelin biriminde karantina uygulaması başlatmıştı. İlçede vakalar artması üzerine Acıpayam Belediyesi bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda tedbir amaçlı mesai yapılmayacağını belirterek, "Korona virüs önlemleri kapsamında Acıpayam Belediyemiz bugün saat: 13.00'den sonra tedbir amaçlı mesai yapmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan belediye binasının ne kadar kapalı kalacağı belirtilmedi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul'da Bakan Koca başkanlığında salgınla mücadele toplantısı yapıldı
06 Kasım 2020 22:06
|Ne virüs ne de polis dinlediler... İndirimi duyan markete koştu
06 Kasım 2020 21:44
|Meteorolojiden iki ile kar yağışı uyarısı
06 Kasım 2020 21:08
|Denizli Valisi Atik'ten 'akraba ve komşu ziyaretlerini azaltın' uyarısı
06 Kasım 2020 18:55
|Çankırı Valisi: Gençlerimiz yaşlılarımızı hasta etmeye devam ediyor
06 Kasım 2020 18:15
|4.6 milyar liraya mal olan 11 tünelli yolda ilk sürüşü Erdoğan yapacak
06 Kasım 2020 16:27
|Önce oğlu koronadan vefat etti, 6 gün sonra babası
06 Kasım 2020 16:12
|Yardım kolilerinden kalpleri ısıtan mesajlar çıkıyor
06 Kasım 2020 15:56
|Bakan Kurum, İzmir'de yapılacak konutların detaylarını açıkladı
06 Kasım 2020 15:47
|Marmaris'te tezgahlardaki yerini alan çıntar mantarı çıkar çıkmaz tükendi
06 Kasım 2020 15:33