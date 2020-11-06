MasterChef'teki bu görüntüler TV8'e ceza getirdi
RTÜK, MasterChef programında 'bir yarışmacıyı ağlatarak stüdyodan çıkmasına sebebiyet verebilecek derecede yüksek ses tonu ile sarf edilen ifadeler ve yarışmacıya bağırılmasının insan onurunu zedelediği' hükmüyle idari para cezası verdi
|06 Kasım 2020 15:10
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RTÜK, MasterChef programında 'bir yarışmacıyı ağlatarak stüdyodan çıkmasına sebebiyet verebilecek derecede yüksek ses tonu ile sarf edilen ifadeler ve yarışmacıya bağırılmasının insan onurunu zedelediği' hükmüyle idari para cezası verdi
'İnsan onurunu zedelediği hükmüyle ceza'
RTÜK, TV 8'in "MasterChef Türkiye" programını da masaya yatırdı. Programda bir yarışmacıyı ağlatarak, stüdyodan çıkmasına sebebiyet verebilecek derecede yüksek ses tonu ile sarf edilen ifadeler ve yarışmacıya bağırılmasının insan onurunu zedelediği hükmüyle yayıncı kuruluşa idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
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