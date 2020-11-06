Bakan Koca'dan 'hastalık yayılıyor' uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından korona virüsün yayıldığını belirterek vatandaşları bir kez daha uyardı.
|06 Kasım 2020 19:15
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından korona virüsün yayıldığını belirterek vatandaşları bir kez daha uyardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "hastalık yayılıyor" notu ile fotoğraflar paylaştı. Bakan Koca'nın paylaşımlarında İstanbul İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafenin olmadığı ve maskesiz insanların olduğu fotoğrafın yanı sıra aynı şekilde sosyal mesafeye riayet edilmeyen ve maske kuralına uyulmayan bir pazar fotoğrafı yer aldı.
November 6, 2020
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