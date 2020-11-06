Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi akreditasyonunu kaybediyor

Akreditasyon, tanımlanmış standartlar ile bir eğitim programının dış değerlendirme sürecine verilen ad. Kurumlar akreditasyon süreci ile sürekli yenilenme ve gelişme kültürünü kazanarak programların geliştirilmesi gereken yönleri belirleyip niteliğin geliştirilmesi ve sürdürülmesini sağlamaya çalışmakta...

Bu yönde de geçtiğimiz dönemde Sivas tıp Fakültesi adımlar atarak akredite edilmişti.

Tıp eğitiminin temel amacı toplum sağlığının gelişmesini sağlayan ve sağlık alanında değişim yapabilen "iyi hekim" yetiştirmek. Son zamanlarda evrensel olarak tıp fakültesi sayısının kontrolsüz bir biçimde artması mezunların niteliğinin sorgulanmasına da yol açmış durumda.

Bu nedenle açılmış olan eğitim programlarının akreditasyonu bu tehditlere karşı önemli bir araç haline geldi.

Türkiye'de 2008 yılında Tıp Dekanlar Konseyi tarafından kurulan Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) önce Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartlarını belirlemiş ve 2010 yılında tıp eğitimi programlarının akreditasyonunu başlatmıştı. 2011 yılında YÖK'ün, UTEAK'ın bağımsız bir kuruluş olması gerekliliği talebi doğrultusunda Tıp eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) kurulmuş ve YÖK tarafından tescil edilmişti.

2013 yılında ise Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu (World Federation for Medical Education) tarafından tanındı.

YÖK 2016 yılından itibaren TEPDAD tarafından akredite edilen eğitim programlarını Üniversite Tercih Kılavuzu'nda ilan etmeye başladı.

Kuruluşundan bugüne kadar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'de dahil olmak üzere 41 tıp eğitimi programı TEPDAD tarafından akredite edildi.

Aynı zamanda TEPDAD'ın kurul ve komisyonlarında bugün 40'a yakın tıp fakültesinden Cumhuriyet Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenlerde dahil olmak üzere 150'nin üzerinde öğretim üyesi emek vermekte.

Hali hazırda akredite olmuş durumda olan Sivas cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni yapılan Dekan ataması ile akreditasyonunu kaybetmiş olacak...

Yayınlanan "mezuniyet öncesi tıp eğitimi ulusal standartları" kılavuzunda yer alan bilgilere göre ana şartlar arasında yer alan temel standartlarda yazan "Tıp fakültesi dekanı, mutlaka;

Tıp fakültesi mezunu, eğitim ve yönetim deneyimine sahip olmalıdır." denmekte...

Bu durumda geçtiğimiz günlerde Rektör Alim Yıldız tarafından Dekanlığı ilan edilen Tıpçı olmayan Biyolog olan Ahmet Alim'in bu ana şartı sağlamadığı öğrenildi.

İki ay sonra akredite eden kuruluşun kontrollerini sağladığında görülecek olan bu durum sonrası CÜ'nün büyük emeklere karşılık elde ettiği akreditasyonunu kaybedeceği ise aşikar...

Kaynak: buyuksivas.com