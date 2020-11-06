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Dink cinayeti soruşturması eski savcısı Akkaş'a iddianame

Hrant Dink Cinayeti soruşturmasına bakan eski savcılardan FETÖ firarisi Muammer Akkaş hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerini koruma gayesiyle işlem yapmayarak dosyayı sürümcede bıraktığı" gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 8 yıldan 17 yıla hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame düzenlendi.
 06 Kasım 2020 16:17
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Dink cinayeti soruşturması eski savcısı Akkaş'a iddianame

Hrant Dink Cinayeti soruşturmasına bakan eski savcılardan FETÖ firarisi Muammer Akkaş hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerini koruma gayesiyle işlem yapmayarak dosyayı sürümcede bıraktığı" gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 8 yıldan 17 yıla hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, meslekten ihraç edilen eski savcı Muammer Akkaş "şüpheli", Hrant Dink'in ailesi Arat Dink, Delal Dink, Hasrof Dink, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan "müşteki" olarak yer aldı.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin tanımı, kuruluşu, amacı, hiyerarşik yapısı, istihbarat ağı, haberleşmede kullandığı yöntemler, eğitim alanları, mali yapısı, gelir kaynakları, faaliyetlerine yer verildi.

Maktul yakınlarının "bir kısım kamu personelinin Hrant Dink cinayetinden sorumlu tutulmaları gerektiği" yönündeki iddiasına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yürüttüğü hatırlatılan iddianamede, şüpheli Akkaş'ın bu dönemde, 23 Eylül 2011 ile 28 Ocak 2014 tarihleri arasında görev yaptığı ve mensubu bulunduğu FETÖ/PDY adlı örgütün amaçları doğrultusunda hareket ettiği belirtildi.

İddianamede, şüphelinin örgütün amaçları doğrultusunda hareketleri şu şekilde anlatıldı:

"Şüpheli Muammer Akkaş, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamaları yapılan 'FETÖ/PDY'nin yönetici ve üyeleri olduğu belirlenen şüpheli olan bir kısım kamu görevlileri' ile ilgili olarak hiçbir işlem yapmamıştır. Şüpheli Akkaş, bu kişileri koruma gayesiyle bu kişilerin lehine ifade vermeleri hususunda birtakım vaatlerle tanıklar Hacı Ali Hamurcu ve Ümüt Denktaş'ın beyanlarını yönlendirerek almıştır. Şüpheli, dosyanın sorumlularını soruşturup tespit etme yerine sonuca etkili olmayan iş ve işlemlerle evrakı sürüncemede bırakarak, ceza yargılamasının temel amacı olan maddi hakikatin bir an önce ortaya çıkmasına ve adaletin tecellesine engel olmuştur. Bu suretle şüphelinin FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hareket ederek görevinin gereklerine aykırı davrandığı anlaşılmaktadır."

İddianamede, şüpheli Muammer Akkaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 8 yıldan 17 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, şüpheli Akkaş hakkında son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verilmesi için Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

FETÖ'nün, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti hedef alarak kurduğu kumpas soruşturmasını yürüten ve adliye önünde izinsiz bir şekilde bildiri dağıtan eski savcı Muammer Akkaş, son soruşturmanın açılması kararı verilmesi durumunda görev yaptığı sürede birinci sınıf savcı olduğu için Yargıtay'da yargılanacak.
Anadolu Ajansı
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