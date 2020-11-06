1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Süper Lig'de iki takımda yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Konyaspor ve Gençlerbirliği Kulübü'nde birer futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
 06 Kasım 2020 18:22
+Aa- Yazdır
Süper Lig'de iki takımda yeni koronavirüs vakası tespit edildi

KONYASPOR

Konyaspor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Konyaspor, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan bir futbolcusunun izole edilerek tedavisine başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun ismi açıklanmayarak, "Her hafta teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize rutin olarak yapılan Covid-19 tetkiklerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavisine başlanmıştır" denildi.

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği Kulübü, bir genç futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başakşehir maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 genç sporcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan sporcumuzun tedavisine de başlanmıştır." denildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'dan 'futbolda şike' davası kararına ilişkin açıklama
06 Kasım 2020 17:20		 Başakşehir, Manchester United'ı mağlup etti
04 Kasım 2020 22:51
Yılın sporcusu ödülleri sahiplerini buldu
04 Kasım 2020 21:43		 Fenerbahçe fazlasıyla liderliğe yükseldi
02 Kasım 2020 21:58
Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı
01 Kasım 2020 21:39		 Trabzonspor'da Eddie Newton'un görevine son verildi
31 Ekim 2020 10:55
Medipol Başakşehir'de bir futbolcunun testi pozitif çıktı
30 Ekim 2020 19:48		 Süper Lig maçı deprem nedeniyle ertelendi
30 Ekim 2020 16:27
Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv ekibine mağlup oldu
29 Ekim 2020 22:52		 Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan Hagi-Alex cevabı!
29 Ekim 2020 09:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:35 - Kastamonu'da bir köy yandı10:32 - Müdafi görevlendirme işlemine yeni kurulan barolar da dahil edildi10:30 - Davetsiz misafiri tilkiyi her gün elleriyle besliyor10:29 - Elebaşı Duran Kalkan'ın medya işlerini yapan terörist yakalandı10:28 - Ankara'da 2 hekim koronadan vefat etti10:25 - Bulgar turistler, Edirne'de aspirin satışlarını yüzde 84 artırdı
10:12 - Aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleri haftaya yapılacak10:02 - Tefecilikle 70 kişiyi mağdur ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı10:01 - Cihan Terzi BM Bütçe ve İdare Danışma Komitesi üyeliğine yeniden seçildi09:45 - 'Fikri iktidar' için Yeni Sanat Vakfı09:30 - 3 hafta önce belgeseli çekilmişti, koronavirüse yenik düştü09:29 - 112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza
09:27 - Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı09:21 - Depremden sonra prefabrik evlere talep arttı09:09 - Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı09:07 - Hastane görevlisi, ölünün cebinden çek çaldı09:00 - ABD seçim sonuçlarında tansiyon yükseliyor
09:00 - İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Esnek çalışma'ya Cumhurbaşkanı freni
'D vit seviyesi 80-100 olanlar, koronayı hafif geçiriyor'
Kasten işlenmeyen suçlardan dolayı 6 yıl hapis alan kişinin memuriyete son verilebilir mi?
Başkent'te cinnet geçiren baba ailesini katletti
FETÖ'yü tasfiye eden Kosova Cumhurbaşkanına operasyon
MEB'den, rehber öğretmenlerin ek dersine dair görüş yazısı
İstifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi
Yüz yüze sınavların detayları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Cinsiyete dayalı işbölümü 1
su uyur düşman uyumaz 1
Uçan balık 1
07.11.2020 Fenerbahçe vs Konyaspor maçı 1
frak 1
mtv,ehliyet,pasaport harçlarına yüzde 22 zam 2
o kedi buraya gelecek 2
semaver 1
devlet 1
karantina günleri 2
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 61 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak- Güncellendi
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmralı KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 4 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam