Süper Lig'de iki takımda yeni koronavirüs vakası tespit edildi
|06 Kasım 2020 18:22
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KONYASPOR
Konyaspor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Konyaspor, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan bir futbolcusunun izole edilerek tedavisine başlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada futbolcunun ismi açıklanmayarak, "Her hafta teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize rutin olarak yapılan Covid-19 tetkiklerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavisine başlanmıştır" denildi.
GENÇLERBİRLİĞİ
Gençlerbirliği Kulübü, bir genç futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başakşehir maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 genç sporcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan sporcumuzun tedavisine de başlanmıştır." denildi.
Başakşehir maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 genç sporcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır.Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) November 6, 2020
Ev izolasyonuna alınan sporcumuzun tedavisine de başlanmıştır. pic.twitter.com/PEYopbxVGr
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