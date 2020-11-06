Isparta'da 41'i tarım işçisi toplam 49 kişi yurt karantinasında
Isparta'da Covid-19 testi pozitif çıkan 41'i mevsimlik tarım işçisi olmak üzere toplam 49 kişi öğrenci yurdunda karantina altında tutuluyor.
|06 Kasım 2020 16:45
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Isparta'da Covid-19 testi pozitif çıkan 41'i mevsimlik tarım işçisi olmak üzere toplam 49 kişi öğrenci yurdunda karantina altında tutuluyor.
Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında testleri pozitif çıkan vatandaşlar evlerinde izole sürecine alınıyor. Ancak ev izole kuralını ihlal ederek sokağa çıkan kişiler, kalan sürelerini geçirmek üzere yurtlara yerleştiriliyor. Bu kapsamda Isparta'da Covid-19 testi pozitif çıkan 41 tarım işçisi ve ev karantinasından kaçan 8 kişi şu anda yurtta karantina altında tutuluyor.
Öte yandan, yurt karantinasına geçildiği günden bu yana kentte toplam 103 kişi izolasyon sürecini öğrenci yurdunda geçirdi.
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