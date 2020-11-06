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Ameliyatı iptal eden özel hastaneye 'vergi' incelemesi

Fatura istenmesi üzerine kanser hastasının ameliyatını iptal ettiği iddia edilen Kocaeli'deki özel hastaneye vergi incelemesi başlatıldı.
 06 Kasım 2020 16:48
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Ameliyatı iptal eden özel hastaneye 'vergi' incelemesi

Fatura istenmesi dolayısıyla bir hastanın kanser ameliyatını iptal ettiği ileri sürülen VM Medical Park Kocaeli Hastanesine yönelik vergi incelemesi başlatıldı.

Bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı videoda, "Medical Park Kocaeli Hastanesinde kanser hastalığı tedavisi gören hastaya yapılacak ameliyat karşılığında ilgili hastane tarafından istenilen bedelin ödenmesi esnasında talep edilen faturanın hastane yetkililerince düzenlenmek istenmemesi üzerine ameliyatın iptal edildiği" iddiaları yer aldı.

AA muhabirinin Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, konuyla ilgili vergi müfettişlerinin de katılımıyla yeterli sayıda yoklama memurundan oluşan Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri, bugün ilgili sağlık kurumuna giderek kayıt dışılıkla ilgili vergi kanunlarında yer alan hükümler doğrultusunda düzenlenmesi gereken fatura ve benzeri belgeler açısından denetim ve inceleme yaptı.

Söz konusu denetim ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgi ve belgelerdeki verilerden hareketle hastanenin daha kapsamlı vergi incelemesine tabi tutulması için Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından vergi müfettişleri görevlendirilecek.
Anadolu Ajansı
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