Antalya'da FETÖ operasyonunda aranan 2 kişi tutuklandı
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
|06 Kasım 2020 16:51
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Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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