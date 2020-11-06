Tunceli'de memurlara 'toplu olarak bir arada bulunma' yasağı
|06 Kasım 2020 17:02
|+Aa- Yazdır
Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların toplu olarak bir araya gelmesinin yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplandığı belirtildi.
Kentte, Kovid-19 salgının yayılmasının önüne geçmek için yapılan çalışma ve denetimlerin aralıksız sürdüğü aktarılan açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere, personelin kurum içerisinde ve çevresinde kendi aralarında birlikte yeme-içme ve toplu etkileşimde bulunması yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere ilgililere Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan 'Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.' hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere konu idari ve adli makamlara bildirilecek."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Müdafi görevlendirme işlemine yeni kurulan barolar da dahil edildi
07 Kasım 2020 10:32
|Cihan Terzi BM Bütçe ve İdare Danışma Komitesi üyeliğine yeniden seçildi
07 Kasım 2020 10:01
|'Fikri iktidar' için Yeni Sanat Vakfı
07 Kasım 2020 09:45
|112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza
07 Kasım 2020 09:29
|Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı
07 Kasım 2020 09:09
|İstanbul Valiliğinden işçilerin mesai ve vardiya saatlerine ilişkin açıklama
06 Kasım 2020 20:29
|Denetime çıkan vali caddede sigara içilmesini yasakladı
06 Kasım 2020 19:42
|İzmir'deki depremde görevli sağlık ekibine teşekkür belgesi verildi
06 Kasım 2020 19:24
|Antalya Limanı'nı işleten şirkete idari para cezası
06 Kasım 2020 17:32
|Adana'da 218 internet sitesine erişim engeli
06 Kasım 2020 17:13