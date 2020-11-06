HSK'den İzmir depremi sonrası ek tedbir

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), İzmir Barosuna kayıtlı avukatlar ile İzmir merkez ve ilçelerinde ikamet eden vatandaşların ülke genelindeki adli iş ve işlemlerinde mağduriyete sebebiyet verilmemesi, hak kayıplarının yaşanmaması için yargılama süreleriyle ilgili talep ve mazeretlerin hassasiyet içerisinde değerlendirilmesi istendi.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz imzasıyla "İzmir depremi kapsamında ek tedbirler" konusuyla teşkilatlara gönderilen yazıda, deprem nedeniyle bazı adliyelerde oluşan küçük çaplı hasarlar, hakim ve Cumhuriyet savcıları ile adliye personeli ve avukatların ikamet ve iş yerinde meydana gelen hasarlar, yakınlarının can kayıpları nedeniyle 15 gün süreyle alınan tedbirlerin teşkilata duyurulduğu hatırlatıldı.

Hukuk yargılamalarında, süresi içerisinde yapılması öngörülen işlemin yapılmaması durumunda ilgili işlemin bağlı olduğu hakkın düştüğü ancak elde olmayan sebeplerle işlemi gerçekleştiremeyen kişilerin mağduriyetini gidermek amacıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda düzenlenen "eski hale getirme" yoluna başvurulabildiği belirtilen yazıda, bu müessesenin, icra mahkemelerinde görülen şikayet veya hukuk yargılamalarında da uygulanabildiği kaydedildi.

Ayrıca doğal afet hallerinde İcra İflas Kanunu uyarınca, ilamsız takibe has olmak üzere "gecikmiş itiraz" kurumundan yararlanılabildiğine işaret edilen yazıda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda da kanunla belirlenen bir süreyi kendi kusuru olmaksızın geçiren kişinin bu sebeple kaybettiği hakkını yeniden kazanmasını sağlama amacıyla "eski hale getirme" düzenlemesine yer verildiği belirtildi.

Depremin de "eski hale getirme" kapsamında kabul edilen mücbir sebeplerden biri olduğunun tüm meslektaşlar tarafından bilindiği ifade edilen yazıda, şu bilgilendirme yapıldı:

"Tüm milletimizi derinden yaralayan deprem felaketi sebebiyle İzmir merkez ve mülhakat adliyelerinde sürdürülen adli iş ve işlemlerde, yine İzmir Barosuna kayıtlı olarak görev yapan avukatlar ile İzmir merkez ve ilçelerinde ikamet eden vatandaşlarımızın ülke genelindeki adli iş ve işlemlerinde mağduriyete sebebiyet verilmemesi ve hak kayıplarının yaşanmaması adına, anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde 'eski hale getirme' konulu talep ve mazeretlerin yaşanan depremin yarattığı sonuçlarla birlikte hassasiyet içerisinde değerlendirilmesi hususları hatırlatılarak, keyfiyetin tavsiye mahiyetinde tüm Komisyon başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla hakim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını rica ederim."