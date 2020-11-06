Adana'da 218 internet sitesine erişim engeli
|06 Kasım 2020 17:13
|+Aa- Yazdır
Adana İl Jandarma Komutanlığı, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 218 internet sitesine erişim engeli kararı aldırıldığını açıkladı.
Komutanlıktan yapılan açıklamada, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 2020 yılının ilk 10 ayında, 170 kaçak bahis, 40 fuhuş, 2 dolandırıcılık ve 6 terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen internet sitesine mahkeme ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca erişim engeli kararı alındığını bildirdi.
Açıklamada, internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 10 zanlı ve sosyal medya hesaplarından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden, uyuşturucu madde kullanılmasını özendiren 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Müdafi görevlendirme işlemine yeni kurulan barolar da dahil edildi
07 Kasım 2020 10:32
|Cihan Terzi BM Bütçe ve İdare Danışma Komitesi üyeliğine yeniden seçildi
07 Kasım 2020 10:01
|'Fikri iktidar' için Yeni Sanat Vakfı
07 Kasım 2020 09:45
|112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza
07 Kasım 2020 09:29
|Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı
07 Kasım 2020 09:09
|İstanbul Valiliğinden işçilerin mesai ve vardiya saatlerine ilişkin açıklama
06 Kasım 2020 20:29
|Denetime çıkan vali caddede sigara içilmesini yasakladı
06 Kasım 2020 19:42
|İzmir'deki depremde görevli sağlık ekibine teşekkür belgesi verildi
06 Kasım 2020 19:24
|Antalya Limanı'nı işleten şirkete idari para cezası
06 Kasım 2020 17:32
|HSK'den İzmir depremi sonrası ek tedbir
06 Kasım 2020 17:10