Adana Büyükşehir Belediye Başkanı virüse yakalandı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.
|06 Kasım 2020 17:14
|+Aa- Yazdır
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Başkan Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Barut, paylaşımında, "Başkanımızın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Çok değerli ağabeyimiz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız @ZeydanKaralar01ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz. pic.twitter.com/2guSydHLhlAyhan Barut (@AyhanBarut01) November 6, 2020
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Selçuk : 3,5 milyon kişiye kısa çalışma ödeneği uygulaması yaptık
07 Kasım 2020 04:46
|Ceza Muhakemesi Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemeleri Hakkında Yönetmelik
07 Kasım 2020 03:45
|Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik
07 Kasım 2020 03:43
|Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik
07 Kasım 2020 03:41
|7 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
07 Kasım 2020 00:02
|Bakan Selçuk: İşsizlik Sigortası Fonu'nun doğru kullanılmadığı gibi bir durum söz konusu değil
06 Kasım 2020 23:50
|Bakan Varank: Milli Hibrit Tohum Geliştirme Projesi'ni başlattık
06 Kasım 2020 21:30
|Bir AK Partili vekilin daha testi pozitif çıktı
06 Kasım 2020 21:16
|'Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok'
06 Kasım 2020 21:14
|Joe Biden 3 eyalette, Trump ise sadece 1 eyalette önde
06 Kasım 2020 20:47