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Trabzonspor'dan 'futbolda şike' davası kararına ilişkin açıklama

Trabzonspor Kulübünden, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "şike davası" ile ilgili verdiği beraat kararlarına yönelik açıklama yapıldı.
 06 Kasım 2020 17:20
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Trabzonspor'dan 'futbolda şike' davası kararına ilişkin açıklama

Trabzonspor Kulübünden, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "şike davası" ile ilgili verdiği beraat kararlarına yönelik açıklama yapıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, mahkemenin verdiği beraat kararlarına yönelik kamuoyunda "tertemiz" algısı oluşturulmaya çalışıldığı, bunun üzerine açıklama yapılma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yıllar önce şike suçundan ağır ceza mahkemesinde yargılandıklarında ses kayıtlarını, yer tespit tutanaklarını, para trafiklerini inkar etmeyenlerin, hatta bazı sanıkların yargılama sonunda alacakları cezayı da kabul ederek hükmün açıklanmasını geri bırakılmasını sağlamalarına rağmen bugün 'aklandık' yönünde açıklamalar yapmasını 'karakomik' bulduğumuzu belirtmek isteriz." ifadesine yer verildi.

O dönemki yargılama sonucunda aldıkları cezayı Yargıtay'a taşıyanların ne tapelerin ne de dosyadaki belgelerin sahteliğinden tek satır bahsetmedikleri de hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün, kol kola girdikleri vatan hainleriyle kendi tesislerinde maç düzenleyenlerin, onlara forma giydirerek kulüplerine üye yapanların ülkemize yönelik alçak darbe girişiminden sonra bir anda saf değiştirmelerini ibretle izlemiştik. Dün, şike dosyasında inkar etmedikleri belgelere, saf değiştirdikten sonra 'kumpas' diyenlerin, 'sahte' diyenlerin o belgelerle kulübümüzü UEFA'ya şikayet ederek, 'Trabzonspor da şike yaptı' acizliğine düşmesini utançla izlemiştik. UEFA'da, CAS'ta, İsviçre Federal Mahkemesi'nde ve TFF'de şike eylemlerinden dolayı ceza alanların, kendi kamuoyuna 'çatırdayacaklar' şeklindeki yalanlarını hayretle izlemiştik. Geçen sürede ne bir çatırdama oldu, ne de bir patlama. Tek gerçek vardı, Fenerbahçe Trabzonspor'a karşı şike yapmıştı. Bugün, hangi ceza mahkemesinde aklanma sağlanırsa sağlansın sportif yargılamada şike gerçeği değişmeyecektir. Çünkü ceza yargılaması ile sportif yargılama birbirinden farklıdır. Bunu kendilerinin avukatları da gayet iyi bilmektedir."

Mahkemelerin toplumun vicdanı olduğunun altı çizilen açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Dünyanın gözü önünde 2010-2011 sezonunda Trabzonspor'umuza karşı yapılan şike, herkesin malumudur. Şikenin, ceza mahkemesi kararlarıyla ortadan kaldırılamayacağı da aşikardır. Gerek UEFA, gerekse CAS'ın kararlarında bu durum net bir şekilde ifade edilmektedir."

Açıklamada, CAS'ın 2010-2011 sezonuna yönelik şike eylemleriyle ilgili yaptığı yargılamanın sonucunda hazırladığı gerekçeli kararın 267. paragrafının, "Türk Yargıtayı tüm kişileri aklasa bile, bu durum verdiğimiz kararı etkilemeyecektir.' şeklinde olduğuna da dikkat çekildi.
Anadolu Ajansı
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