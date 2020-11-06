Antalya Limanı'nı işleten şirkete idari para cezası

KASTEN İŞLENMEYEN SUÇLARDAN DOLAYI 6 YIL HAPİS ALAN KİŞİNİN MEMURİYETE SON VERİLEBİLİR Mİ? Danıştay, bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olunması halinde kişinin memurluğa alınmaması veya memuriyetinin sona erdirilebilmesi için söz konusu mahkumiyetin kasten işlenen bir suçtan dolayı olması gerektiği vurguladı!