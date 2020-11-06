Dolar 8,50 TL'yi, avro 10 TL'yi geçti
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|06 Kasım 2020 17:39
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,4500
|8,4510
|8,5650
|8,5660
|Avro
|9,9940
|9,9950
|10,1740
|10,1750
|Sterlin
|11,0400
|11,0950
|11,2200
|11,2770
|İsviçre Frangı
|9,3100
|9,3590
|9,4960
|9,5440
|ANKARA
|ABD Doları
|8,4200
|8,5000
|8,5350
|8,6150
|Avro
|9,9540
|10,0340
|10,1340
|10,2140
|Sterlin
|10,9800
|11,1900
|11,1600
|11,3700
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