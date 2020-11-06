Tesettür elbise kombinleri ve tesettür giyim modası

Tesettür giyim alanında uyumlu kıyafetlerin seçimini yapmak ve bulmak ülkemiz kadınlarının moda konusunda yaşadığı en büyük sorunlar arasında yer almakta. Özellikle tesettür elbise ve abiye gibi konularda yıl içerisinde birçok etkinlik ve organizasyonda fazlaca kullanılan kıyafet türleri başlıca ürünler arasında yer alıyor. Kıyafet seçimlerinde genelde tasarım öğelerine dikkat ediliyor olsa da kumaş yapıları, kıyafetin kullanılacağı mevsim dikkat edilmesi gereken noktalardan sadece birkaç tanesi. Sade ve şık ürünleri bir araya getirirken örnek kış sezonunda vücut ısısını korumayacak yapıda bulunan bir kumaş tercih etmeniz zararınıza olacaktır, aynı şekilde yaz aylarında giyeceğiniz elbise ya da eşofman takımlarında nefes alabilir daha esnek yapıda olan kumaşları tercih etmeniz hem katıldığınız etkinlik, gezi ya da diğer durumlar kullandığınız elbiseleri sağlıklı bir şekilde kullanmanızı sağlarken, kalite ve konfordan da ödün vermemiş olursunuz.

Renk uyumu ya da tasarımlar hakkında ikilemde kaldığınız trendlerden emin olamadığını durumlarda Elizamoda blog kısmı gibi kadınlara yönelik moda tavsiyelerinin yer aldığı sayfaları, sosyal medya hesaplarını takip etmeniz faydanıza olacaktır.

Soğuk havalarda bu sezonun trend detaylarını yansıtmak için etek boyunda ve manşetlerinde etnik desenler kullanılan triko kazak modelleri tercih edilebilmektedir. Desenli triko kazakların, diz üstüne kadar uzanan ve salaş kesim ile tasarlanan modelleri, bol kesim tesettür giyim pantolonlar ile kombinlenir. Son bahar ve kış modasının önde gelen desenli kazakları ile sofistike ve her zaman zarif bir stili yansıtmak mümkündür.

Klasik Stil İçin Tesettür giyim Önerileri

Tesettür giyim tercihlerinde klasik, şık görünümü korumak isteyen bayanlar bu sezonun basic, tek renk kazak modellerinden yararlanmalıdırlar. Salaş kesim yerine standart kesimde tasarlanan, kumaş ve kot pantolonların içine yerleştirilerek giyilebilen, yün kazaklar, klasik stili oluşturmak için ideal seçeneklerdir. Özellikle basic, düz örgü, yarım boğazlı kazaklar, kaşe kaban seçenekleri ve bol kesim kumaş pantolonlar ile kombin mükemmel uyum yakalanır.

Modern Stil İçin Kazak Önerileri

Kış ve sonbahar sezonun bir adım öne çıkan yarasa kollu, triko kazak modelleri modern stili benimseyen bayanlar için ideal seçeneklerdir. Tek renk veya geometrik desenler ile birden fazla rengin kullanıldığı, triko yarasa kol kazaklar, astarlı ve tül detaylı etekler ile kombin, çarpıcı bir görünüm yakalanır. Soğuk havalarda iç ısıtan bu model, kol bölgesindeki geniş kesimine bağlı olarak konforlu bir kullanım sunar.

Spor Tarz İçin Tesettür Kombinler

Spor stilde giyinmekten hoşlanan bayanlar tesettür kombin ile rahatlıkla, bisiklet yaka, balon kol ve etek boyunda minimal yırtmaçlı kazak modellerini tercih edebilirler. Balon kollu kazak modelleri, tesettür kombin kategorisinde yer alan eşofman altları ile birleştirildiğinde rahat ve şık bir görünümü ön plana alırlar. Su geçirmeyen spor botlar ve açık renk kalın şal modelleri ile tam uyumu yakalarlar.

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