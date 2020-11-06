Ne virüs ne de polis dinlediler... İndirimi duyan markete koştu
|06 Kasım 2020 21:44
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İzmit'te, bir markette yüzde 50'ye varan indirim yapılınca vatandaşlar markete akın etti. Market önünde oluşan sırada sosyal mesafe kuralları unutulurken, uyarılar da dinlenmedi.
İzmit'in Alikahya Atatürk Mahallesi'nde bugün açılışı yapılan bir market, tüm ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim yapınca mahalleli markete akın etti. Markette belirlenen kişi sayısına göre ateş ölçümü yapılarak ve dezenfektan verilerek vatandaşlar alındı.
Market önünde ise uzun kuyruklar oluştu. Market önüne kurulan hoparlörlerden sürekli sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılar yapılmasına rağmen, sırada bekleyen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat etmedi. Bunun üzerine bir süre sonra market önüne polis ekipleri geldi.
Polis ekiplerinin de ekip aracının hoparlöründen ve vatandaşlara yüz yüze yaptıkları uyarılara uyulmadığı görüldü. Bunun üzerine polis ekipleri, market ile ilgili olarak tutanak hazırlayarak İzmit Kaymakamlığı'na gönderdi.
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