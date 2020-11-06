MEB'den İzmir'de yüz yüze eğitim için yeni karar
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık."
|06 Kasım 2020 17:57
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerini bir hafta daha uzaktan sürdürme kararı aldıklarını bildirdi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık." ifadelerini kullandı.
İzmirde, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 6, 2020
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