MEB, yetkili sendikanın 13 talebini değerlendirmeye aldı
Milli Eğitim Bakanlığı ile yetkili sendika Eğitim Bir Sen (EBS) arasında imzalanan 2020 yılı Ekim ayı Kurum İdari Kurulu çalışma raporu belli oldu
|06 Kasım 2020 18:01
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Milli Eğitim Bakanlığı ile yetkili sendika Eğitim Bir Sen arasında imzalanan 2020 yılı Ekim ayı Kurum İdari Kurulu çalışma raporu belli oldu. Raporda, Milli Eğitim Bakanlığınca değerlendirilmesi uygun görülen 13 konu yer aldı.
İşte yetkili sendika EBS'nin gündeme getirdiği ve MEB'in değerlendirmeyi uygun gördüğü 13 başlık
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