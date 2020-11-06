1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, yetkili sendikanın 13 talebini değerlendirmeye aldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile yetkili sendika Eğitim Bir Sen (EBS) arasında imzalanan 2020 yılı Ekim ayı Kurum İdari Kurulu çalışma raporu belli oldu
 06 Kasım 2020 18:01
+Aa- Yazdır
MEB, yetkili sendikanın 13 talebini değerlendirmeye aldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile yetkili sendika Eğitim Bir Sen arasında imzalanan 2020 yılı Ekim ayı Kurum İdari Kurulu çalışma raporu belli oldu. Raporda, Milli Eğitim Bakanlığınca değerlendirilmesi uygun görülen 13 konu yer aldı.

İşte yetkili sendika EBS'nin gündeme getirdiği ve MEB'in değerlendirmeyi uygun gördüğü 13 başlık
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleri haftaya yapılacak
07 Kasım 2020 10:12		 TESK'ten 'ustalık belgesi' olmadan çilingirlik yapanlara karşı uyarı
06 Kasım 2020 10:43
Depremin 'hızlı' kahramanları
04 Kasım 2020 20:14		 'Üyelerimiz kanun zoruyla başka sendikalara kaydırılmaktadır'
04 Kasım 2020 12:45
TÜGVA, depremin kahramanlarını yurt ve binalarında ağırlıyor
04 Kasım 2020 09:23		 Feyzioğlu: Betondançalan kim varsa peşine düşülmeli
03 Kasım 2020 22:05
Türk-İş Başkanlar Kurulundan 'esnek çalışma düzenlemesi geri çekilsin' çağrısı
03 Kasım 2020 18:54		 Depremden zarar görenlerden emlak komisyonu alınmayacak
03 Kasım 2020 16:03
Depremden etkilenen avukatlar için kriz merkezi kurulacak
03 Kasım 2020 13:57		 Veteriner hekimlerden 'Tek Sağlık Yasası' talebi
03 Kasım 2020 12:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:38 - Depreme ameliyatta yakalanan doktor: Hastam kör olabilirdi10:35 - Kastamonu'da bir köy yandı10:32 - Müdafi görevlendirme işlemine yeni kurulan barolar da dahil edildi10:30 - Davetsiz misafiri tilkiyi her gün elleriyle besliyor10:29 - Elebaşı Duran Kalkan'ın medya işlerini yapan terörist yakalandı10:28 - Ankara'da 2 hekim koronadan vefat etti
10:25 - Bulgar turistler, Edirne'de aspirin satışlarını yüzde 84 artırdı10:12 - Aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleri haftaya yapılacak10:02 - Tefecilikle 70 kişiyi mağdur ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı10:01 - Cihan Terzi BM Bütçe ve İdare Danışma Komitesi üyeliğine yeniden seçildi09:45 - 'Fikri iktidar' için Yeni Sanat Vakfı09:30 - 3 hafta önce belgeseli çekilmişti, koronavirüse yenik düştü
09:29 - 112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza09:27 - Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı09:21 - Depremden sonra prefabrik evlere talep arttı09:09 - Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı09:07 - Hastane görevlisi, ölünün cebinden çek çaldı
09:00 - ABD seçim sonuçlarında tansiyon yükseliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Esnek çalışma'ya Cumhurbaşkanı freni
'D vit seviyesi 80-100 olanlar, koronayı hafif geçiriyor'
Başkent'te cinnet geçiren baba ailesini katletti
Kasten işlenmeyen suçlardan dolayı 6 yıl hapis alan kişinin memuriyete son verilebilir mi?
FETÖ'yü tasfiye eden Kosova Cumhurbaşkanına operasyon
MEB'den, rehber öğretmenlerin ek dersine dair görüş yazısı
İstifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi
Yüz yüze sınavların detayları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mikro kredi 1
Haklı nedenle fesih hakkı 1
mtv,ehliyet,pasaport harçlarına yüzde 22 zam 2
Mavi Yolculuk 1
hoppala paşam malkara keşan 1
o kedi buraya gelecek 2
asvel lyon-villeurbanne 1
Oranj ya da Turuncu 1
unutmak 1
prim 1
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 61 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak- Güncellendi
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmralı KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 4 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam