1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İki bakanı, torpilsiz işçi alımından dolayı tebrik ediyoruz

Önce Mart ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenleme yapmıştı. 4 Kasım 2020 tarihinde de Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli düzenleme yaparak, kura usulüne tabi işçi alımlarında sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan noter kurasıyla işçi alınmasına karar verdi.
 06 Kasım 2020 19:12
+Aa- Yazdır
İki bakanı, torpilsiz işçi alımından dolayı tebrik ediyoruz

İşçi alımlarında, KPSS puanına göre olsun veya olmasın, genel olarak sözlü sınav yapılmaktadır. Sözlü alımı ise ülkemizde hiçbir zaman hak ve adalet ölçütlerine göre yapılmamaktadır. 2 dakikalık sözlü sınavlarda kimin torpili daha fazlaysa o alınmaktadır.

İşçi alımında süreç şu şekildedir: Adaylar İŞKUR'a kayıt olmakta, açık iş ilanı durumunda başvuru yapmaktadır. KPSS puanına dayalı alımlarda, en yüksek KPSS puanına sahip dört katı aday sözlüye alınmaktadır. KPSS puanına dayalı olmayan noter kurasına tabi alımlarda ise başvuran adaylar önce kuraya alınmakta, kurada 4 katı aday belirlenerek sözlüye alınmaktadır.

Noter kurasıyla personel alımında, sözlü sınavı uygulamamaya ilk karar veren Sağlık Bakanlığı oldu. 20 Mart'ta Sağlık Bakanlığı özelinde, 26 Mart'ta ise Üniversite hastaneleri özelinde düzenleme yapılarak, "temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir" kararı alındı.

4 Kasım 2020 tarihinde ise bu kez Tarım ve Orman Bakanlığı özelinde düzenleme yapılarak, "temizlik hizmetleri, tarım ve orman hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir." kararı alındı. Sağlık Bakanlığının kararı 2020 yılını kapsarken, Tarım ve Orman Bakanlığına yönelik kararı 2020 ve 2021 yıllarını kapsamaktadır.

Bu bağlamda hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hem de Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi tebrik ediyoruz.

Benzer yöndeki kararların, diğer Bakanlıklarca da alınmasını bekliyoruz.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
36 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk yeni bir engelli ataması için tarih verdi
07 Kasım 2020 08:20		 2020 DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
06 Kasım 2020 10:03
RTÜK, 30 uzman yardımcısı alacak
05 Kasım 2020 19:42		 'Sertifika' yetmedi, üstüne 'katılım belgesi' isteniyor!
05 Kasım 2020 14:50
2020 KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı
05 Kasım 2020 11:06		 Dört kuruma ilave atama izni verildi
05 Kasım 2020 10:12
Tekirdağ Şarköy Belediyesinden Liyakat (!) örnekliği
04 Kasım 2020 15:01		 2020 EKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
03 Kasım 2020 14:02
Üniversite, ALES muafiyetine aykırı ilanlarını düzeltti!
03 Kasım 2020 11:30		 Kültür Bakanı Ersoy, 2021'de alınacak personel sayısını açıkladı
02 Kasım 2020 14:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:35 - Kastamonu'da bir köy yandı10:32 - Müdafi görevlendirme işlemine yeni kurulan barolar da dahil edildi10:30 - Davetsiz misafiri tilkiyi her gün elleriyle besliyor10:29 - Elebaşı Duran Kalkan'ın medya işlerini yapan terörist yakalandı10:28 - Ankara'da 2 hekim koronadan vefat etti10:25 - Bulgar turistler, Edirne'de aspirin satışlarını yüzde 84 artırdı
10:12 - Aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleri haftaya yapılacak10:02 - Tefecilikle 70 kişiyi mağdur ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı10:01 - Cihan Terzi BM Bütçe ve İdare Danışma Komitesi üyeliğine yeniden seçildi09:45 - 'Fikri iktidar' için Yeni Sanat Vakfı09:30 - 3 hafta önce belgeseli çekilmişti, koronavirüse yenik düştü09:29 - 112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza
09:27 - Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı09:21 - Depremden sonra prefabrik evlere talep arttı09:09 - Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı09:07 - Hastane görevlisi, ölünün cebinden çek çaldı09:00 - ABD seçim sonuçlarında tansiyon yükseliyor
09:00 - İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Esnek çalışma'ya Cumhurbaşkanı freni
'D vit seviyesi 80-100 olanlar, koronayı hafif geçiriyor'
Başkent'te cinnet geçiren baba ailesini katletti
Kasten işlenmeyen suçlardan dolayı 6 yıl hapis alan kişinin memuriyete son verilebilir mi?
FETÖ'yü tasfiye eden Kosova Cumhurbaşkanına operasyon
MEB'den, rehber öğretmenlerin ek dersine dair görüş yazısı
İstifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi
Yüz yüze sınavların detayları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gülseren Budayıcıoğlu 1
Aşkın Celladı 1
nimet 1
memurlar net üyeleri 3
ortalama ömür 2
divan edebiyatından bir beyit bırak 4
07.11.2020 Fenerbahçe vs Konyaspor maçı 1
Adım zebercet 2
eli sıkışık olmak 2
refah devleti 1
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 61 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak- Güncellendi
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmralı KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 4 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam