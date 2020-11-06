İki bakanı, torpilsiz işçi alımından dolayı tebrik ediyoruz
|06 Kasım 2020 19:12
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İşçi alımlarında, KPSS puanına göre olsun veya olmasın, genel olarak sözlü sınav yapılmaktadır. Sözlü alımı ise ülkemizde hiçbir zaman hak ve adalet ölçütlerine göre yapılmamaktadır. 2 dakikalık sözlü sınavlarda kimin torpili daha fazlaysa o alınmaktadır.
İşçi alımında süreç şu şekildedir: Adaylar İŞKUR'a kayıt olmakta, açık iş ilanı durumunda başvuru yapmaktadır. KPSS puanına dayalı alımlarda, en yüksek KPSS puanına sahip dört katı aday sözlüye alınmaktadır. KPSS puanına dayalı olmayan noter kurasına tabi alımlarda ise başvuran adaylar önce kuraya alınmakta, kurada 4 katı aday belirlenerek sözlüye alınmaktadır.
Noter kurasıyla personel alımında, sözlü sınavı uygulamamaya ilk karar veren Sağlık Bakanlığı oldu. 20 Mart'ta Sağlık Bakanlığı özelinde, 26 Mart'ta ise Üniversite hastaneleri özelinde düzenleme yapılarak, "temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir" kararı alındı.
4 Kasım 2020 tarihinde ise bu kez Tarım ve Orman Bakanlığı özelinde düzenleme yapılarak, "temizlik hizmetleri, tarım ve orman hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir." kararı alındı. Sağlık Bakanlığının kararı 2020 yılını kapsarken, Tarım ve Orman Bakanlığına yönelik kararı 2020 ve 2021 yıllarını kapsamaktadır.
Bu bağlamda hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hem de Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi tebrik ediyoruz.
Benzer yöndeki kararların, diğer Bakanlıklarca da alınmasını bekliyoruz.
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