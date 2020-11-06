1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'deki depremde görevli sağlık ekibine teşekkür belgesi verildi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki çalışmalarını tamamlayıp kente dönen Kocaeli Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil Servis ekibine teşekkür belgesi takdim edildi.
 06 Kasım 2020 19:24
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki çalışmalarını tamamlayıp kente dönen Kocaeli Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 Acil Servis ekibine teşekkür belgesi takdim edildi.

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, 30 Ekim'deki depremin ardından gittikleri İzmir'de görev yapan UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerine teşekkür belgesi sundu.

İl Sağlık Müdürü Pehlevan, burada yaptığı konuşmada, afette önemli görevleri başarıyla gerçekleştirerek kritik hizmetler veren ekiplerle gurur duyduklarını söyledi.

Ekip tarafından kendilerine iletilen öneri ve görüşlerin değerli olduğunu belirten Pehlevan, "Kurtardığınız insanlar ve şahsım adına sizlere gönülden teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Hepiniz gerçek birer kahramansınız ve iyi ki varsınız." dedi.

- Kocaeli UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin İzmir'deki çalışmaları

30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen deprem sonucu Sağlık Bakanlığının talimatıyla Kocaeli envanterinde kayıtlı bulunan "Konstrüksiyonlu Personel Barınma Seti" talebi üzerine 2 tır, kamyon ve lojistik aracıyla, 3 konteyner, şişirilebilir çadır ünitesi, 6 ısımak, 6 klima ve jeneratörün bölgeye nakli yapılmıştı.

Toplam 25 personelden oluşan 3 UMKE timi, lojistik ekibi, 2 112 Acil Sağlık ekibi İzmir'e hareket etmiş, kentte "Afet Koordinasyon Merkezi"ni devralan Kocaeli ekibi tarafından saha çalışması, personel ve lojistik envanter kayıtları hazırlanarak enkaz çalışma vardiyaları ve Sahra Hastaneleri kurulum planlamaları oluşturulmuştu.

Kocaeli UMKE Lojistik Ekibi, Buca Şirinyer Hipodromu'nda kurulan çadırkent alanına 5 üniteden oluşan Sahra Hastanesi kurmuş, enkaz altında kalan vatandaşların çalışmalarına katılarak, birçok hastanın da hastanelere naklini gerçekleştirmişti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Müdafi görevlendirme işlemine yeni kurulan barolar da dahil edildi
07 Kasım 2020 10:32		 Cihan Terzi BM Bütçe ve İdare Danışma Komitesi üyeliğine yeniden seçildi
07 Kasım 2020 10:01
'Fikri iktidar' için Yeni Sanat Vakfı
07 Kasım 2020 09:45		 112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza
07 Kasım 2020 09:29
Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı
07 Kasım 2020 09:09		 İstanbul Valiliğinden işçilerin mesai ve vardiya saatlerine ilişkin açıklama
06 Kasım 2020 20:29
Denetime çıkan vali caddede sigara içilmesini yasakladı
06 Kasım 2020 19:42		 Antalya Limanı'nı işleten şirkete idari para cezası
06 Kasım 2020 17:32
Adana'da 218 internet sitesine erişim engeli
06 Kasım 2020 17:13		 HSK'den İzmir depremi sonrası ek tedbir
06 Kasım 2020 17:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:38 - Depreme ameliyatta yakalanan doktor: Hastam kör olabilirdi10:35 - Kastamonu'da bir köy yandı10:32 - Müdafi görevlendirme işlemine yeni kurulan barolar da dahil edildi10:30 - Davetsiz misafiri tilkiyi her gün elleriyle besliyor10:29 - Elebaşı Duran Kalkan'ın medya işlerini yapan terörist yakalandı10:28 - Ankara'da 2 hekim koronadan vefat etti
10:25 - Bulgar turistler, Edirne'de aspirin satışlarını yüzde 84 artırdı10:12 - Aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleri haftaya yapılacak10:02 - Tefecilikle 70 kişiyi mağdur ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı10:01 - Cihan Terzi BM Bütçe ve İdare Danışma Komitesi üyeliğine yeniden seçildi09:45 - 'Fikri iktidar' için Yeni Sanat Vakfı09:30 - 3 hafta önce belgeseli çekilmişti, koronavirüse yenik düştü
09:29 - 112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza09:27 - Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı09:21 - Depremden sonra prefabrik evlere talep arttı09:09 - Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı09:07 - Hastane görevlisi, ölünün cebinden çek çaldı
09:00 - ABD seçim sonuçlarında tansiyon yükseliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Esnek çalışma'ya Cumhurbaşkanı freni
'D vit seviyesi 80-100 olanlar, koronayı hafif geçiriyor'
Başkent'te cinnet geçiren baba ailesini katletti
Kasten işlenmeyen suçlardan dolayı 6 yıl hapis alan kişinin memuriyete son verilebilir mi?
FETÖ'yü tasfiye eden Kosova Cumhurbaşkanına operasyon
MEB'den, rehber öğretmenlerin ek dersine dair görüş yazısı
İstifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi
Yüz yüze sınavların detayları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Tayyar 2
yıllık izin 2
Molok 1
tevekkül 1
sosyal devlet 1
zati 1
Makarena 1
Yok devenin bale pabucu 3
Kalamata 1
07.11.2020 Fenerbahçe vs Konyaspor maçı 1
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 61 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak- Güncellendi
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmralı KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 4 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam