3 yaşındaki çocuk hareket halindeki otomobilden düştü
|06 Kasım 2020 19:54
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Isparta'da seyir halindeki bir otomobilin açılan ön kapısından düşen 3 yaşındaki çocuk, kazadan yara almadan kurtuldu. Çocuğun otomobilden düşme anı araç kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam İskender Mahallesi'nde bulunan Çayboyu yolunda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen 3 yaşındaki çocuk, yolda hareket halindeki bir otomobilin açılan sağ ön kapısından yola düştü. Yola düşen çocuğun yardımına başka bir araçtan inen sürücü yetişti. O anlar arkadan gelen bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Küçük çocuk kazadan yara almadan kurtuldu.
Olay araç kamerasına yansıdı
Araç kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin sola dönüş yaptığı sırada sağ ön kapısının açıldığı ve çocuğun yola düştüğü görülüyor. Görüntülerde ayrıca başka bir araç sürücüsünün çocuğun yardımına koştuğu ve yerden kaldırdığı çocuğu ailesine teslim etmesi yer alıyor.
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