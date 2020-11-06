Milli Eğitim Müdürü görür görmez uyardı: Bunu asla kabul etmem
Kayseri Milli Eğitimi Müdürü Celalettin Ekinci, kentteki özel bir eğitim merkezine eskiyen ve rengi solmuş Türk bayrağı asılmasına tepki gösterdi. Bayrak, kısa sürede yenisiyle değiştirildi.
|06 Kasım 2020 20:02
|+Aa- Yazdır
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile birlikte Kocasinan ilçesindeki özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.
Ekinci, Sahabiye Mahallesi'ndeki Bengisu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederken, okulun dışına asılan Türk bayrağının eskiyip, renginin solduğunu gördü.
Bunun üzerine okul yetkilisini yanına çağıran Ekinci, "Ben solmuş ve kirli bayrağın mazeretini kabul etmem. Bayrak direğinin, bayrağın haline bak. Bu bayrak bizim bayrağımız. Acilen bu bayrağı değiştirin ve bayrak direğini boyatın" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü'nün tepkisi üzerine eskiyen bayrak, görevliler tarafından yenisiyle değiştirildi.
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Soru hazırlayan öğretmenler bilgilendirildi
05 Kasım 2020 21:55
|Hababam Sınıfı'ndaki sahne gerçek oldu, ormanda okul açıldı
19 Ekim 2020 18:02
|Akademisyenler ve öğretmenler 'yapay zeka' için bir arada
19 Ekim 2020 14:43
|Yabancı uyruklu öğrencilerin aynı okula yerleştirildiği iddiası yalanlandı
14 Ekim 2020 14:18
|İlkokul öğrencilerine 'korona'yı çizgi film ile anlatacaklar
18 Eylül 2020 22:46
|Kırsaldaki öğrenciler için tablet kampanyası
09 Eylül 2020 22:30
|Uzaktan eğitimi 'EBA araçları' ile yakınlaştırıyorlar
09 Eylül 2020 15:22
|Okula TV stüdyosu kurdular
07 Eylül 2020 16:38
|Tarlada online ders
06 Eylül 2020 09:41
|'Bakanlığımız öğrencilerin sağlığı için gerekli önlemleri aldı'
03 Eylül 2020 16:01