'Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kendi savunma teçhizatı ihtiyaçlarımızı milli imkanlarla karşılamanın yanında dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarına cevap verebilen bir konumdayız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığınca (SSB) 35. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla başkanlık binasındaki Nuri Demirağ Salonu'nda düzenlenen programda bir konuşma yapan Fuat Oktay, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm SSB ailesine en kalbi selamlarını ve kutlama dileklerini ilettiğini belirtti.

Oktay, Savunma sanayisinin gerçekleştirdiği yerli ve milli projelerle yediden yetmişe tüm vatandaşların gururu olduğunu belirterek, "Savunma Sanayi, bağımsızlığımızı korumak ve her alanda ülkemizin güvenliğini sağlamak için silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimizin bugün ve gelecekte ihtiyaç duyduğu teçhizat, sistem ve teknolojileri geliştirme yeteneğine sahip kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının, şirketlerinin tamamını içinde barındırır." diye konuştu.

Savunma alanında, tasarımdan üretime bütün aşamaların ekip çalışması olduğuna vurgun yapan Oktay, sanayi kolları, üniversiteler, serbest araştırmacılar ile özel sektör ve kamu kuruluşlarının karşılıklı etkileşim içinde milli savunma sanayisinin vazgeçilmez unsurları olduğunu aktardı.

Savunma sanayisine katkı veren aktörler arasında sağlanan eşgüdüm ve koordinasyonun tam bağımsız savunma teknolojilerini barındırmak açısından hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Oktay, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığımız, 35 yıldır işte bu stratejik sorumluluğu üstlenmiş, belirlediği hedefler ve iş birliğini güçlendiren yapısı ile Türk savunma sanayisini yükseltmiştir. Özellikle geçtiğimiz 18 yılda Cumhurbaşkanımızın vizyon ve liderliğinde hayata geçen milli teknoloji hamlemiz, savunma sanayisinde sağladığımız başarılarla sembolleşmiştir. Savunma sanayi alanında her zaman vurguladığımız bir husus var. Kendi imkanlarımızla imal edebileceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan satın almamak ve yerlilik-millilik oranlarımızı daima yükseğe taşımak. Hamdolsun sizlerin de gayretleriyle, emekleriyle savunma sanayi yerlilik oranında önemli ilerleme kaydettik."

- Savunma ürünlerinde dışa bağımlılık yüzde otuzların altına indi

Oktay, savunma ürünlerinde yüzde 70 oranında dışa bağımlı haldeyken bugün bu oranın yüzde otuzların altına indiğini belirterek, tüm kritik malzemelerde yüzde yüz kendimize yeter hale gelinecek güne kadar durmadan, yorulmadan çalışacaklarını belirtti.

Oktay, Milli savunma projesi sayısının 62'den 700'e yükseldiğini ve sadece son 5 yılda 350 yeni projenin başlatıldığını söyledi.

Sektörde faaliyet gösteren firma sayısının da 56'dan 1500'e yükseldiğini belirten Oktay, "2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı 2019 yılı itibariyle üç milyar doları geçti. Kara ve deniz savunma araçlarında dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. IHA, SİHA ve TİHA üretiminde ise dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Yurt içinde gerçekleştirdiğimiz başarılı terör operasyonları ile Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi sınır ötesi operasyonlarımızda, insansız hava araçlarımız başta olmak üzere milli savunma ürünlerimiz, kahraman ordumuzun gücüne güç katmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarına cevap verebilen bir konumdayız"

"Kendi savunma teçhizatı ihtiyaçlarımızı milli imkanlarla karşılamanın yanında dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarına cevap verebilen bir konumdayız" diyen Oktay, bunun en güncel örneğinin, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki toprakları için yürüttüğü haklı mücadelede kullandığı İHA ve SİHA'lar olduğunu söyledi.

"Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan'ın topraklarını işgalci Ermenistan'dan geri almak için verdiği mücadeleyi destekliyoruz" ifadesini kullanan Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

"Azerbaycan ihtiyaç duyduğunda tüm savunma imkanlarımızı can Azerbaycan'la paylaşmayı sürdüreceğiz. Bedeli ne olursa olsun, haklının yanında olur, hakkaniyetten ayrılmayız demiştik. Geçmişte olduğu gibi bu süreçte de yine birtakım savunma sanayi ara malı ambargolarıyla ve tehditlerle karşı karşıya kaldık. Daha önce de söyledik, bir kez daha söylüyorum. Bu tehditler kritik malzemelerde yüzde yüz yerli ve tam bağımsız savunma sanayi hedefimize erişmekte bizleri daha da kararlı kılmaktan, savunma sanayimizin kahramanlarını daha da motive etmekten başka bir işlev göremez."

"Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok"

Akıncı ve Bayraktar TB3'ün motor ve görüntüleme birimlerine bazı ambargoların söz konusu olduğunun altını çizen Oktay, "Hemen yerli ve milli TEI motoru üretim bandına entegre edildi. Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok." vurgusu yaptı.

Oktay, karada Altay, Ejder ve Pars, denizlerde Milgem gemileri, havada Gökbey, Akıncı, Aksungur ve Anka, gök kubbede Koral, Hisar ve Korkut'la milli güvenliğini milli teçhizatıyla sağlayabilen bir Türkiye olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Savunma sanayi ekosistemi zengin, altyapısı sağlam ve dinamik bir Türkiye var. Sadece savunma alanında değil, sivil alanda coğrafi bilgi sistemlerinin geliştirilmesinde, orman yangınları ile mücadelede, deprem, yangın gibi doğal afetlerde hasar tespiti ve arama-kurtarma çalışmaları için veri toplamamızı, işlememizi, mücadelemizi sağlayan sistem ve araçları tasarlayan ve üreten bir Türkiye var. Nereden nereye..."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde belirsizlik ortamları dahil her şarta hızla ayak uyduran ve sorunları yine hızla çözen bir Türkiye bulunduğunu aktaran Oktay, şu değerlendirmede bulundu:

"İşte bu Türkiye'nin en büyük kuvvetlerinden biri, yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde etkinliği daha da artıran Savunma Sanayi Başkanlığımızdır. Türkiye, yakın bir gelecekte daha üstün teknolojilerle insanlı ve insansız savaş uçağına, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemlerine, insansız kara savunma araçlarına sahip ve tasarımdan üretime lider konumdaki ülkelerden biri olacaktır. Bugün geldiğimiz noktayı yeterli görmeyerek dünyaya öncülük eden yeni savunma, kavram, sistem ve teknolojilerini sizlerin gayretleriyle ülkemize kazandıracağız. Buna yürekten inanan bir ekip görüyorum karşımda. Hepinize teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız.

Güvenlik güçlerimizin caydırıcılığını artıran, savunmamızda Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaran ve ülke ekonomisine yapmış olduğu katkıyla birlikte her alanda refaha katkı sağlayan Savunma Sanayi Başkanlığımızın 35. kuruluş yıldönümünü bir kez daha kutluyorum. Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren KOBİ'lerden yan sanayiiye, araştırma merkezlerinden teknoparklara kadar savunma ekosisteminin tüm paydaşlarına başarılar diliyorum."