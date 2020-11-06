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Çin, 8 devletin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı

Çin, 8 devletin vatandaşlarının ülkeye girişini geçici olarak yasakladı
 06 Kasım 2020 21:39
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Çin, 8 devletin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 49 milyon 381 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 244 bine yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 35 milyon 160 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 9 milyon 934 bine, Hindistan'da 8 milyon 419 bine, Brezilya'da 5 milyon 614 bine ve Rusya'da 1 milyon 733 bine ulaştı.

İngiltere'de salgınla mücadele için ilan edilen karantinanın ilk gününde başkent Londra'da yapılan protestoda 104 kişi gözaltına alındı.

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte'nin çarşamba günü duyurduğu yeni tedbirler devreye girdi.

Almanya'da artan vakalar nedeniyle laboratuvarların yetersiz kalmasının önüne geçmek amacıyla Robert Koch Enstitüsü (RKI) ülkedeki Kovid-19 test stratejisini değiştirdi.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Almanya'da yolcuların uçmaları için yaptırmak zorunda oldukları uçuş öncesi hızlı Kovid-19 antijen testini denemeye başlayacağını duyurdu.

Çin, dünya genelinde vaka sayılarının tekrar artışa geçmesinin ardından, Rusya, Fransa, İtalya, İngiltere, Belçika, Filipinler, Hindistan ve Bangladeş'ten, Çin vatandaşları haricinde girişlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Slovenya'da, hükümetin tedbirleri bir hafta daha uzatması nedeniyle başkent Ljubljana'da protesto düzenlendi. Göstericiler ile polis arasında arbede çıkarken, 10 kişinin gözaltına alındığı izinsiz protestoda yaralananlar da oldu.

Sırbistan'da vaka sayılarının artması üzerine yeni tedbirleri görüşmek için toplanan hükümete bağlı kriz masası, açık ve kapalı alanlarda 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanmasına karar verdi.

Bosna Hersek'te salgının yayılmasını önlemek amacıyla bölgesel tedbirler alınırken, ülkenin Sırp Cumhuriyeti entitesinde iş bulma kurumuna kayıtlı tüm doktorların sağlık sistemine destek amacıyla göreve çağırıldığı belirtildi.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu bazı bölgelerde karantina tedbirlerini sıkılaştırdı. Karara göre, ülkedeki 2 kent ve 8 ilde, 23 Kasım'a kadar eczane ve market dışındaki mağazalar kapalı olacak ve toplu taşıma araçları çalışmayacak.

Ukrayna hükümeti pazartesiden itibaren yürürlükte olacak şekilde ülkedeki karantina bölgelerinin durumunu güncelledi. Buna göre, ülkede artık sadece "turuncu" ve "kırmızı" bölgeler kalırken, başkent Kiev "turuncu" bölge statüsüne devam etti. Ukrayna Parlamentosu, toplu taşıma ve kamu binalarında maske takmayanlara para cezası uygulanmasına ilişkin yasayı kabul etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, vaka sayılarının artması üzerine sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu.

Singapur'da salgın döneminde "hiçbir yere gitmeyen" ilk yolcu gemisi, seyahatine başladı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düğün salonlarının sağlık kurallarına uyulması koşulu ve yüzde 25 kapasite ile yeniden hizmet vermesine izin verildi.

Avustralya'da salgında ikinci dalgayı, alınan sıkı önlemlerle yenmeyi başaran Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de, son bir haftadır yeni vaka kaydedilmediği açıklandı.

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Kovid-19'a yakalandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sırbistan takımlarından Partizan'da forma giyen Lazar Markovic ile Lazar Pavlovic, Kovid-19'a yakalandı.
Anadolu Ajansı
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