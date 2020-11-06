FETÖ firarisi Çanakkale'de operasyonla yakalandı
Fettulahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) suçlarından kesinleşmiş cezası bulunan A.D., Çanakkale'nin Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
|06 Kasım 2020 22:29
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Fettulahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) suçlarından kesinleşmiş cezası bulunan A.D., Çanakkale'nin Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Çanakkale İlamat ve İnfaz Bürosunun 2020-7590 sayılı kararı ile 'Terör Örgütüne Üye Olmak (FETÖ/PDY)' suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıs, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.
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