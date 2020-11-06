Bakan Koca uyardı: Hayatı salgın öncesi gibi yaşamayın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: COVID-19 yayılıyor. Ertelenmesi mümkün seyahatleri erteleyin. Gün içinde hareketliliğinizi sınırlandırın. Unutmayın: Vaka artışlarının başlıca nedeni, hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamaktır.
|06 Kasım 2020 22:41
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından yaptığı paylaşımda; 'COVID-19 yayılıyor. Ertelenmesi mümkün seyahatleri erteleyin. Gün içinde hareketliliğinizi sınırlandırın. Unutmayın: Vaka artışlarının başlıca nedeni, hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamaktır.' ifadelerini kullandı.
COVID-19 yayılıyor. Ertelenmesi mümkün seyahatleri erteleyin. Gün içinde hareketliliğinizi sınırlandırın. Unutmayın: Vaka artışlarının başlıca nedeni, hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamaktır. pic.twitter.com/jvaoy5ZQqqDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 6, 2020
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Depreme ameliyatta yakalanan doktor: Hastam kör olabilirdi
07 Kasım 2020 10:38
|Davetsiz misafiri tilkiyi her gün elleriyle besliyor
07 Kasım 2020 10:30
|Ankara'da 2 hekim koronadan vefat etti
07 Kasım 2020 10:28
|3 hafta önce belgeseli çekilmişti, koronavirüse yenik düştü
07 Kasım 2020 09:30
|İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede
07 Kasım 2020 09:00
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
07 Kasım 2020 06:30
|Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turuncu renge büründü
07 Kasım 2020 00:00
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
06 Kasım 2020 23:50
|Vali uyardı: Hasta olduğunu bile bile ziyaret yapan var
06 Kasım 2020 22:52
|Bilim Kurulu Üyesi'nden dikkat çeken uyarı! 'Sakın yapmayın'
06 Kasım 2020 22:45