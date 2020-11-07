7 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
|07 Kasım 2020 00:02
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerindeki tünellerin açılışını yapacak.
(Kahramanmaraş/13.30/15.30)
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Merkezi'nde Ebüzziya Ailesi'nin matbaacılık serüveninin anlatıldığı "Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi" sergisini ziyaret edecek.
(İstanbul/12.00)
2- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(İzmir)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sultangazi İlçe Kongresi'ne katılacak.
(İstanbul/17.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yenilenen Intercity Formula 1 pistinde incelemede bulunacak, E-scooter yarışının startını verecek ve basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/09.00-09.45)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD başkanlık seçimleri ve dünyadaki yansımaları izleniyor.
(Washington/New York)
2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları takip ediliyor.
(Bakü)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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