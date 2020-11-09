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ÖSYM, sözleşmeli alım öncesinde SGK ile entegrasyon sağlamalı

Bilindiği üzere, 4/B'li statüde çalışanlar başka bir kurumun aynı unvanlı pozisyonuna atanamamaktadır. Bu nedenle, ÖSYM'nin 4/B'li kurumsal alımlar öncesinde, SGK ile entegrasyon sağlayarak, kimin 4/B'li olarak çalışıp çalışmadığı bilgisini alması ve 4/B statüsünde çalışıp da aynı unvana başvuracak adayların başvurusunu almaması gerekmektedir.
 09 Kasım 2020 00:03
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ÖSYM, sözleşmeli alım öncesinde SGK ile entegrasyon sağlamalı

Bilindiği üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan düzenleme gereğince, hali hazırda çalışmakta olan bir 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin, başka bir kurumun yine 4/B statündeki aynı unvana atanması mümkün değildir. Örneğin üniversite hastanesinde 4/B hemşire olarak çalışan bir aday, Sağlık Bakanlığının 4/B hemşire pozisyonuna atanamamaktadır.

Ancak uygulamada, başvuru sırasında bu kural işletilmediği için, adayların başvurusu sisteme girmekte, aday yerleşmekte ancak atama sırasında adayın ataması yapılamamaktadır. Bu halde kadro yanmaktadır.

Sorunun çözümü için ÖSYM'nin SGK ile entegrasyon sağlayarak başvuran adayların 4/B statüsünde çalışıp çalışmadığı bilgisini edinmesi ve çalışmakta olan adayların başvurusunu engelleyerek, kadro yakılması olayının önüne geçilmesi gerekmektedir.

Yaşanan bu sorunu Tarım Bakanlığı 2012 yılında çözmüştü. Dönemin Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nizamettin Ekinci, başvuru hakkı bulunmayan adayların önce Bakanlığa başvurmasını sağlamış, sadece durumu uygun görülenlerin ÖSYM sisteminden başvurmasına imkan sağlamıştı. İlgili haberimiz için tıklayınız. Aradan 8 yıl geçtikten sonra bu sorunun yeniden ve bütünüyle çözülmesi mümkündür. Tek yapılması gereken, ÖSYM'nin SGK ile entegrasyon sağlamasıdır.

ÖSYM'nin bu güzel uygulamayı hayata geçirmesini temenni ediyoruz.
Memurlar.Net - Özel

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