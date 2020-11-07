'D vit seviyesi 80-100 olanlar, koronayı hafif geçiriyor'
Aile Hekimi Uzmanı ve Fitoterapist Tuncer Kaltar, D-vit seviyesi 80-100 ng/ml olanların tüm viral hastalıkları %70 daha az geçirdiği, hasta olanlarda çok hafif geçtiğini, hastalık süresinin de en az yüzde 60 azaldığını belirtti.
|07 Kasım 2020 00:10
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Aile Hekimi Uzmanı ve Fitoterapist Tuncer Kaltar, koronavirüs tedavisine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dr. Kaltar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "D vit seviyesi 80-100 ng/ml yaptıklarımız tüm viral hastalıkları %70 daha az geçiriyor. Hasta olanlarda çok hafif geçiriyorlar.Hastalık süreside en az %70 azalıyor.Buna kovid-19'da dahil.Zaten korona başka bir hastalık olursa daha ağır geçiyor. D vit diğer yükleri de azaltıyor" dedi.
İşte Tuncer Kaltar'ın açıklamaları:
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