'D vit seviyesi 80-100 olanlar, koronayı hafif geçiriyor'

Aile Hekimi Uzmanı ve Fitoterapist Tuncer Kaltar, koronavirüs tedavisine dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dr. Kaltar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "D vit seviyesi 80-100 ng/ml yaptıklarımız tüm viral hastalıkları %70 daha az geçiriyor. Hasta olanlarda çok hafif geçiriyorlar.Hastalık süreside en az %70 azalıyor.Buna kovid-19'da dahil.Zaten korona başka bir hastalık olursa daha ağır geçiyor. D vit diğer yükleri de azaltıyor" dedi.

İşte Tuncer Kaltar'ın açıklamaları: