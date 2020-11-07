Avrupa Birliği, iki TPAO bürokratına yaptırım süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların süresini uzattı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ferruh Akalın ile TPAO Arama Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ali Coşkun Namoğlu'na uygulanan yaptırımların süresi 1 yıl daha uzatıldı. Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada yaptırım çerçevesinin 12 Kasım 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Akalın ile Namoğlu'na AB ülkelerine giriş yasağı getirilmiş ve AB'deki mal varlıkları da dondurulmuştu. Ayrıca AB kişi ve kurumlarının iki yöneticiye fon aktarması da yasaklanmıştı.