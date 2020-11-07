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Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

7 Kasım 2020 tarihli resmi gazetede atama kararları yayımlandı. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ile kamu kurumlarına atamalar gerçekleştirildi.
 07 Kasım 2020 03:01
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Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

7 Kasım 2020 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 31297

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/484

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalan Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesi gereğince Nihat ZEYBEKCİ atanmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI atanmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/486

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mustafa Nuri NURUAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;

- Bitlis İl Müdürü Mehmet Emin ÇAKAN, görevden alınmış,

- Adana İl Müdürlüğüne, Kayseri İl Müdürü Nevzat ÖZER,

- Antalya İl Müdürlüğüne Abdullah ÇALIŞKAN,

- Artvin İl Müdürlüğüne Şentürk AĞIRBAŞ,

- Aydın İl Müdürlüğüne, Kütahya İl Müdürü Ömer TURAN,

- Bayburt İl Müdürlüğüne, Zonguldak İl Müdürü Kemal GÜMRÜKÇÜ,

- Gümüşhane İl Müdürlüğüne Zekai İNAN,

- Karabük İl Müdürlüğüne Galip SÖKMEN, atanmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/488

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ertuğrul ÇALIŞKAN atanmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/490

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muharrem KİRAZ atanmıştır.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Osman İLTER atanmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/492

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif OKUR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yavuz ÇETİN atanmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/494

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Servet TAZEGÜL atanmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvemörü) Murat UYSAL, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvemörlüğüne), 1211 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Naci AĞBAL atanmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/496

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İbrahim ŞENEL atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi TURŞUCU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/498

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hüseyin ÇİFTÇİ atanmıştır.

Tanm ve Orman Bakanlığı III. Bölge Müdürü İsrafil ERDOĞAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/500

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Yozgat İl Tanm ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tanju ÖZKAYA atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 6 ncı maddeleri gereğince İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Hakan ÇALIŞ atanmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/502

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Müfettişleri Haşan YALDIZ ve Ali Said DOLU atanmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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