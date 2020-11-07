1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Yerine Maliye eski Bakanı Naci Ağbal atandı.
 07 Kasım 2020 09:09
+Aa- Yazdır
Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Uysal'dan boşalan göreve Maliye eski Bakanı ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.

Karar Resmi Gazetede şu şekilde yer aldı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvemörü) Murat UYSAL, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvemörlüğüne), 1211 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Naci AĞBAL atanmıştır.

NACİ AĞBAL KİMDİR?

Naci Ağbal, 1 Ocak 1968 tarihinde Minteha ve Yakup Ağbal çiftinin çocuğu olarak Bayburt'un Yoncalı köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Teftiş Kuruluna girdi, 1993'te Maliye Müfettişi oldu. Yüksek Lisans eğitimini 1998 yılında Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programında tamamladı.

2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine, 2007 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ekim 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçildi. 8 Mart 2008 tarihi itibarıyla de Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi oldu. 12 Haziran 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.Bu görevini 9 Şubat 2015 tarihine kadar sürdürdü

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Bayburt milletvekili olarak Meclis'e girdi. 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde tekrar AK Parti Bayburt milletvekili olarak Meclis'e girdi.

64. ve 65. Türkiye Hükümeti'nde Maliye Bakanı olarak görevlendirildi.

2018-2020 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı görevini yapmıştır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
74 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Müdafi görevlendirme işlemine yeni kurulan barolar da dahil edildi
07 Kasım 2020 10:32		 Cihan Terzi BM Bütçe ve İdare Danışma Komitesi üyeliğine yeniden seçildi
07 Kasım 2020 10:01
'Fikri iktidar' için Yeni Sanat Vakfı
07 Kasım 2020 09:45		 112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza
07 Kasım 2020 09:29
İstanbul Valiliğinden işçilerin mesai ve vardiya saatlerine ilişkin açıklama
06 Kasım 2020 20:29		 Denetime çıkan vali caddede sigara içilmesini yasakladı
06 Kasım 2020 19:42
İzmir'deki depremde görevli sağlık ekibine teşekkür belgesi verildi
06 Kasım 2020 19:24		 Antalya Limanı'nı işleten şirkete idari para cezası
06 Kasım 2020 17:32
Adana'da 218 internet sitesine erişim engeli
06 Kasım 2020 17:13		 HSK'den İzmir depremi sonrası ek tedbir
06 Kasım 2020 17:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:38 - Depreme ameliyatta yakalanan doktor: Hastam kör olabilirdi10:35 - Kastamonu'da bir köy yandı10:32 - Müdafi görevlendirme işlemine yeni kurulan barolar da dahil edildi10:30 - Davetsiz misafiri tilkiyi her gün elleriyle besliyor10:29 - Elebaşı Duran Kalkan'ın medya işlerini yapan terörist yakalandı10:28 - Ankara'da 2 hekim koronadan vefat etti
10:25 - Bulgar turistler, Edirne'de aspirin satışlarını yüzde 84 artırdı10:12 - Aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleri haftaya yapılacak10:02 - Tefecilikle 70 kişiyi mağdur ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı10:01 - Cihan Terzi BM Bütçe ve İdare Danışma Komitesi üyeliğine yeniden seçildi09:45 - 'Fikri iktidar' için Yeni Sanat Vakfı09:30 - 3 hafta önce belgeseli çekilmişti, koronavirüse yenik düştü
09:29 - 112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza09:27 - Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı09:21 - Depremden sonra prefabrik evlere talep arttı09:09 - Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı09:07 - Hastane görevlisi, ölünün cebinden çek çaldı
09:00 - ABD seçim sonuçlarında tansiyon yükseliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Esnek çalışma'ya Cumhurbaşkanı freni
'D vit seviyesi 80-100 olanlar, koronayı hafif geçiriyor'
Başkent'te cinnet geçiren baba ailesini katletti
Kasten işlenmeyen suçlardan dolayı 6 yıl hapis alan kişinin memuriyete son verilebilir mi?
FETÖ'yü tasfiye eden Kosova Cumhurbaşkanına operasyon
MEB'den, rehber öğretmenlerin ek dersine dair görüş yazısı
İstifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi
Yüz yüze sınavların detayları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
altın denizanası 1
bütçe dengesi 1
memurlar net üyeleri 3
geceye bir şiir bırak 1
Hayvan yularından insan sözünden tutulur 1
gıranta 2
nasıl bilirdiniz sorusu 1
Patagonya 1
tersiyer 1
fotin 2
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 61 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak- Güncellendi
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmralı KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 4 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam