Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Uysal'dan boşalan göreve Maliye eski Bakanı ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.

Karar Resmi Gazetede şu şekilde yer aldı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvemörü) Murat UYSAL, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvemörlüğüne), 1211 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Naci AĞBAL atanmıştır.

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Naci Ağbal, 1 Ocak 1968 tarihinde Minteha ve Yakup Ağbal çiftinin çocuğu olarak Bayburt'un Yoncalı köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl Teftiş Kuruluna girdi, 1993'te Maliye Müfettişi oldu. Yüksek Lisans eğitimini 1998 yılında Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi (MBA) Programında tamamladı.

2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine, 2007 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ekim 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçildi. 8 Mart 2008 tarihi itibarıyla de Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi oldu. 12 Haziran 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı.Bu görevini 9 Şubat 2015 tarihine kadar sürdürdü

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Bayburt milletvekili olarak Meclis'e girdi. 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde tekrar AK Parti Bayburt milletvekili olarak Meclis'e girdi.

64. ve 65. Türkiye Hükümeti'nde Maliye Bakanı olarak görevlendirildi.

2018-2020 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı görevini yapmıştır.