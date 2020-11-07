Fransa'da cinnet hali, 3'ü Türk 4 öğrenci evleri basıldı

Fransa'da İslam düşmanlığı tam bir cinnet halini aldı. Camileri basan, Müslümanlara ait sivil toplum kuruluşlarını kapatan Fransa işi 'terör' suçlamasıyla çocukları gözaltına almaya kadar vardırdı. Fransa'da okulda Hz. Peygamberimizi hedef alan karikatürlere karşı olduğunu söyleyen 3'ü Türk 1'i Arap 4 çocuk evleri basılarak gözaltına alındı, 11 saat sorgudan geçirildi.

SADECE KARŞIYIZ DEDİLER

Skandal İsviçre sınırındaki Albertville şehrinde yaşandı. Fransa, Peygamberimizi yönelik çirkin karikatürleri öğrencilere gösterdiği için öldürülen öğretmenin ardından okullarda resmen cadı avı başlattı. Tüm okullarda özellikle Müslüman öğrencilere yönelik anket çalışması yaparak 'Karikatürleri nasıl buldukları' soruldu. Albertville'de yaşayan 3'ü Türk, 1'i Arap 4 öğrenci, bu soruya "Öğretmenin öldürülmesine karşıyız. Ama o da keşke o karikatürleri göstermeseydi" cevabını verdi.

POLİS AİLELERE SİLAH GÖSTERDİ

Anketleri inceleyen Fransız yetkililer cevabı polise bildirdi. Fransız polisi sadece bu cevap yüzünden 10 yaşındaki öğrenciler hakkında 'terörü övme' suçlamasıyla soruşturması başlattı. Öğrencilerin evleri önceki gün sabah 6.30 civarında yüzleri maskeli, ellerinde uzun namlulu silahlar olan polisler tarafından basıldı. Kapıları kıracak kadar şiddetli çalarak açılır açılmaz içeri dalan polisler, ne olduğunu anlamak için önlerine dikilen aile mensuplarını da silah çekti.

KİTAPLARI RESİMLEDİLER

Evler basılan aile fertleri bir odada toplanarak oturtuldu. Başlarına da birer polis dikildi ve yerlerinden kalkmalarına izin verilmedi. Odalarda aramalar yapan polis, kitapların tek tek resmini çekti. Duvardaki asılı duran hat tablosunun bile fotoğrafı çekildi.

11 SAAT TUTTULAR

Fransa'da 13 yaş altındakilerin gözaltına alınamayacağına ilişkin yasa maddesine rağmen 10 yaşındaki çocuklar alınarak polis merkezine götürüldü. Çocuklar burada sorguya alındı. Sorguda çocuklara namaz kılıp kılmadıkları, babalarının kendilerini camiye götürüp götürmedikleri ve ailelerinin inançları ile ilgili sorular yönelttiler. Sorgu ve diğer işlemlerle birlikte çocuklar tam 11 saat gözaltında tutuldular.

PARMAK İZİ ADILAR

Sadece çocuklar değil anne ve babalarına da resmen terörist muamelesi yapıldı. Anne ve babaların parmak izleri alındı, terör şüphelisi gibi 'eşkal fotoğrafı' da denilen vesikalık fotoğrafları çekildi. Fotoğraf çekimi sırasında başörtülü olan annelerden örtülerini açmaları istendi. Ancak anneler başörtüsünü açmayı kesin bir dille reddetti.

Mustafa Duran