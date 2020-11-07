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Başkent'te cinnet geçiren baba ailesini katletti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde cinnet getiren bir baba, eşini, kızını ve oğlunu silahla vurarak öldürdü.
 07 Kasım 2020 07:15
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Olay Ankara'nın Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi Bağlum sokakta bulunan bir apartmanın 2'inci katında meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten aile bireyleri arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi sonucunda baba A.Ö., eşi Nefik Ö.,'yü kızı Seher Ö.'yü ve oğlu Selahattin Ö.'yü yanında bulundurduğu silahla ateş ederek evden kaçtı. Silah seslerini duyan komşular polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler evdeki cansız bedenlerle karşılaşırken, zanlı baba A.Ö'yü ise kısa sürede yakaladı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İLK İFADESİ: OĞLUM BENİ DARP ETTİ

Ankara'da aile içi tartışmada eşi ve 2 çocuğunu öldüren Adem Ö. (55), olaydan sonra Ufuktepe Mahallesi Şehit Ali Rıza Bulut Sokak üzerinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Adem Ö.'nün verdiği ilk ifadesinde, cezaevinden çıkan oğlu Selahaddin Öztürk (32) tarafından darp edildiğini, eşi Nefik Öztürk (50) ve kızı Seher Öztürk'ün (26) oğlunun yanında olduğu için öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Taksi durağında değnekçilik yapan Adem Ö., polis merkezinde gözaltına alındı. Katliamda hayatını kaybeden anne imle 2 çocuğun cansız bedeni de cenaza aracı ile morga kaldırıldı.

(DHA)
İhlas Haber Ajansı
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