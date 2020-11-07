İstifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi
|07 Kasım 2020 07:30
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Libya Ulusal Mutabakat Hükümet Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vazgeçirdiği belirtildi. Ekim ayı sonunda istifa edeceğini duyuran Libya Başbakanı Serrac, geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü'nde kabul edilmişti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serrac'a "Şu an istifa etmen Libya'da dengeleri değiştirir. Libya halkının sana ihtiyacı var. Bu istifanın sırası değil" dediği öğrenildi. Bunun üzerine, bu kararını tekrar değerlendireceğini ifade eden Serrac, Trablus'a döndükten sonra istifa etmekten vazgeçti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlik ve beraberlik mesajı verdiğini vurgulayan diplomatik kaynaklar, Serrac'ın tercihine saygı duyulmakla birlikte önemli olanın Trablus Hükümeti'ndeki yapıyı sağlam tutmak olduğunun aktarıldığını belirtti. Erdoğan ve Serrac görüşmesinde ayrıca, Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığıyla ilgili de değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, önümüzdeki dönemde Libya'nın savaş sonrası ihya edilmesine katkı sunacak projeler değerlendirildi. Türk iş adamlarının Libya'daki yatırımlarıyla ilgili atılacak adımlar masaya yatırıldı.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Libya'ya gitmesi planlanıyor. Erdoğan, en son 2011 yılında Libya'yı ziyaret etmişti.
Ebru Karatosun
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