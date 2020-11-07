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Esnek çalışma'ya Cumhurbaşkanı freni

Tepkileri dikkate alan AK Parti, konuyu tekrar değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da direktifiyle '25 yaş altı-50 yaş üstü'ne getirilen esnek çalışma modeli tekliften çıkabilir
 07 Kasım 2020 07:52
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Esnek çalışma'ya Cumhurbaşkanı freni

Sendikaların tepki gösterdiği, 25 yaş altı gençler ile 50 yaş üstü için "belirli süreli iş sözleşmesi" yapmanın önünü açan düzenleme konusunda, son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. TBMM'de görüşmeleri devam eden torba teklifte yer alan ve esnek çalışmanın kapsamını genişleten düzenleme için, hafta başında yapılacak AK Parti MYK toplantısında son bir değerlendirme yapılacağı öğrenildi. Sendikaların yanı sıra muhalefetin de tepki gösterdiği düzenleme ile; 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişiler için şart aranmaksızın "belirli süreli iş sözleşmesi" yapılabilmesi öngörülüyor. Teklife göre bu tür iş sözleşmelerinin süresi en fazla iki yıl uzatılabilecek. Sendikalar, çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden yararlanamadığından, bu düzenlemeye itiraz ediyor.

UZLAŞMA YOK

Temmuz ayında da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gündeme getirilen düzenleme, Cumhurbaşkanı'nın da "taraflarla uzlaşılması" talimatından sonra rafa kaldırılmıştı. Sonraki süreçte bu konuda taraflar arasında uzlaşmaya varılamamasına rağmen düzenleme, borç yapılandırması ile ilgili torba teklifle yeniden Meclis gündemine getirildi. Hem AK Parti yönetimine hem de milletvekillerine esnek çalışmanın torba tekliften çıkarılması yönünde talepler geldi. Konu, AK Parti grup başkanvekilleri arasında da konuşuldu. AK Parti kaynakları "Bu düzenleme için uzlaşma aranması daha doğru olur. Meclis'teki torba teklifte henüz esnek çalışma ile ilgili maddeye sıra gelmedi. Hafta başında konu değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı 'Maddeyi çıkarın' derse, görüşmeler sırasında çıkarırız. Veya taraflarla görüşmeler yapılır yeni bir formül bulunur" değerlendirmesini yaptı.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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