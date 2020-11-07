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Bakan Selçuk yeni bir engelli ataması için tarih verdi

Selçuk, "Amacımız aralık ayında bir atama daha yapabilmek. Ama bizim atama yapmamız kamu kurum ve kuruluşlarımızın o kotayı açmasıyla da alakalı. Ekim ayının sonuna kadar bu süreç tamamlanacak. Onların açtığı kotaya göre de biz atamamızı yapacağız." diye konuştu
 07 Kasım 2020 08:20
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk soruları yanıtladı.

- Engelli vatandaşların atamaları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, engelli vatandaşların atamalarının 57 bini aştığına dikkati çekerek, EKPSS'nin salgın sürecine denk gelmesi sebebiyle ertelendiğini anımsattı.

Selçuk, "Amacımız aralık ayında bir atama daha yapabilmek. Ama bizim atama yapmamız kamu kurum ve kuruluşlarımızın o kotayı açmasıyla da alakalı. Ekim ayının sonuna kadar bu süreç tamamlanacak. Onların açtığı kotaya göre de biz atamamızı yapacağız." diye konuştu.

Bakan Selçuk ayrıca 1106 SMA hastasını geri ödeme kapsamındaki ilacı için 190 milyon avroluk ödeme gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.

Komisyonda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.
Anadolu Ajansı
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