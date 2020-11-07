1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmen Belaruslu dansçıyı döverek öldürmüş

Antalya'da Belaruslu dansçı Anastasiya Yazerskaya'yı (23) öldürüp cesedini Isparta yoluna gömdüğü belirlenince tutuklanan öğretmen Ahmet Oğuz Özgür (54) hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Genç kadının annesi Tanenıa Lıudmıla Petrovna'nın şikayetçi olduğu Özgür'ün, Anastasiya Yazerskaya'yı döverek öldürdüğü ortaya çıktı
 07 Kasım 2020 08:20
+Aa- Yazdır
Öğretmen Belaruslu dansçıyı döverek öldürmüş

Antalya'da dansçı arkadaşı Anastasiya Yazerskaya'dan 15 gün haber alamayan A.D., polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince araştırma başlatıldı. Ekipler, 15 aydır Türkiye'de bulunan kadının kaybolduğu 8 Mart gecesinden itibaren bölgedeki mobese kameralarını incelemeye aldı. Kadının en son 8 Mart Pazar gecesi saat 22.15 sıralarında, evinin yakınında Ahmet Oğuz Özgür'ün kullandığı otomobile bindiği tespit edildi. Bir lisede öğretmenlik yapan Ahmet Oğuz Özgür, gözaltına alındı. Özgür, olayla ilgisi olmadığını savunarak, kayıp kadını tanımadığını iddia etti. Mobese görüntüsü gösterilince de suçunu itiraf etti.

CESEDİ GÖMÜLÜ BULUNDU

Ahmet Oğuz Özgür ifadesinde, 9 Mart Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Konyaaltı ilçesindeki evinde uyandığında Anastasiya Yazerskaya'nın burnundan kan geldiğini gördüğünü, bunun üzerine suni teneffüs ve kalp masajı yaptığını, kadının öldüğünü anlayınca paniğe kapıldığını anlattı. Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı kadının cesedini önce Lara bölgesinde ormanlık alana götürdüğünü, korktuğu ve beğenmediği için Isparta yolu üzerindeki boş bir araziye gömdüğünü anlatan Özgür'ün gösterdiği yerde Anastasiya Yazerskaya'nın toprağa gömülü cesedi bulundu. Adliyeye sevk edilen Ahmet Oğuz Özgür, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'CESETTEN KURTULMAK İÇİN GÖMME PLANLARI'

Ahmet Oğuz Özgür hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker tarafından hazırlanan iddianamede, Özgür'ün öldürülen kadınla 1800 TL karşılığında cinsel ilişki için anlaştığı bildirildi. İddianamede olay şöyle anlatıldı:

"8 Mart akşamı şüpheli, maktulü alıp evine götürmüştür. Aralarında tartışma çıkmıştır. Maktulün vücudundaki darp izleri şüpheli tarafından meydana getirilmiştir. Darbedilen maktulün burnundan kan gelmeye başlamıştır. Şüpheli ifadesinde maktulü sabah kalktığında hareketsiz gördüğünü, suni teneffüs ve kalp masajı yaptığını, ağzından hava gelince de yaşadığı için umutlandığını ifade etmiştir. Ancak bir müddet sonra maktulün öldüğünü anlayınca cesetten kurtulmak için gömme planları yapmıştır. Bunun için kazma, kürek ve bağlamak için koli bandı satın almıştır. Maktulün ağzından hava çıktığını gören şüpheli 112'yi araması gerekirken, aramamıştır. Şüpheli eğitimli bir insan ve öğretmendir. Buna rağmen rahatsızlanan bayanı hastaneye götürmesi veya 112'yi araması gerekirken bunu yapmadığı gibi, maktulün kanlı yastığı ve çarşafı ile kendi kıyafetlerini dört ayrı poşete koyarak ortadan kaldırmıştır. Şüphelinin birbirleri ile çelişen ve olayı saptırmaya yönelik ifadeleri, telefon görüşme ve mesajları göz önüne alındığında, maktulün kasten şüpheli tarafından önce darbedildiği, burun kanaması ve temporal bölgedeki yaralanmanın bundan kaynaklandığı, dolayısıyla maktulü kasten öldürdüğü kanaat ve sonucuna varılmıştır."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kastamonu'da bir köy yandı
07 Kasım 2020 10:35		 Tefecilikle 70 kişiyi mağdur ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı
07 Kasım 2020 10:02
Hastane görevlisi, ölünün cebinden çek çaldı
07 Kasım 2020 09:07		 Başkent'te cinnet geçiren baba ailesini katletti
07 Kasım 2020 07:15
Çalıştıkları otelin kasasını boşaltan iki kişi tutuklandı
06 Kasım 2020 21:34		 3 yaşındaki çocuk hareket halindeki otomobilden düştü
06 Kasım 2020 19:54
Bakan Gül: Depremle ilgili provakatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı
06 Kasım 2020 16:06		 Seyir halinde canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı
06 Kasım 2020 16:03
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 7 kişilik aileden ikisi yaşamını yitirdi
06 Kasım 2020 15:21		 Pınar Gültekin'in aile avukatı, zanlının yakınlarının da yargılanmasını talep etti
06 Kasım 2020 14:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:38 - Depreme ameliyatta yakalanan doktor: Hastam kör olabilirdi10:35 - Kastamonu'da bir köy yandı10:32 - Müdafi görevlendirme işlemine yeni kurulan barolar da dahil edildi10:30 - Davetsiz misafiri tilkiyi her gün elleriyle besliyor10:29 - Elebaşı Duran Kalkan'ın medya işlerini yapan terörist yakalandı10:28 - Ankara'da 2 hekim koronadan vefat etti
10:25 - Bulgar turistler, Edirne'de aspirin satışlarını yüzde 84 artırdı10:12 - Aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleri haftaya yapılacak10:02 - Tefecilikle 70 kişiyi mağdur ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı10:01 - Cihan Terzi BM Bütçe ve İdare Danışma Komitesi üyeliğine yeniden seçildi09:45 - 'Fikri iktidar' için Yeni Sanat Vakfı09:30 - 3 hafta önce belgeseli çekilmişti, koronavirüse yenik düştü
09:29 - 112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza09:27 - Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı09:21 - Depremden sonra prefabrik evlere talep arttı09:09 - Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı09:07 - Hastane görevlisi, ölünün cebinden çek çaldı
09:00 - ABD seçim sonuçlarında tansiyon yükseliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Esnek çalışma'ya Cumhurbaşkanı freni
'D vit seviyesi 80-100 olanlar, koronayı hafif geçiriyor'
Başkent'te cinnet geçiren baba ailesini katletti
Kasten işlenmeyen suçlardan dolayı 6 yıl hapis alan kişinin memuriyete son verilebilir mi?
FETÖ'yü tasfiye eden Kosova Cumhurbaşkanına operasyon
MEB'den, rehber öğretmenlerin ek dersine dair görüş yazısı
İstifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi
Yüz yüze sınavların detayları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nimet 1
Hayvan yularından insan sözünden tutulur 1
Hastalık ve refakat izni 1
üstteki yazar hakkındaki varsayımın 3
Yüzbaşı corelli'nin mandolini 1
kaime-i nakdiye-i mutebere 1
broker 2
hz asiye 3
büyüme 1
Her nerede olursan ol 1
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 61 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak- Güncellendi
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmralı KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 4 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam