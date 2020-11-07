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30 milyar TL'lik alışveriş çılgınlığı

Türkiye'de, Bekarlar Günü, Kara Cuma ve Siber Pazartesi alışveriş günleriyle kasım ayında e-ticarette 30 milyar TL'lik hareket bekleniyor. 11 Kasım Bekarlar Günü yaklaşırken büyük indirim ve kampanyalar bir aya yayılacak.
 07 Kasım 2020 08:44
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30 milyar TL'lik alışveriş çılgınlığı

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Türkiye'de elektronik ticarette kasım ayı çılgınlığı yaşanacak. 11 Kasım'da Bekarlar Günü, 27 Kasım Kara Cuma, 30 Kasım'da Siber Pazartesi nedeniyle yapılacak indirimler sonrasında Türkiye'de 30 milyar TL'lik alışveriş yapılacağı tahmin ediliyor. Bu yıl pandemi nedeniyle e-ticarete alışan kitlenin artmasıyla sadece Bekarlar Günü'nde yüzde 110'luk artış yaşanacağı belirtiliyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, bu yıl geçen yıllardan farklı olarak tek güne sığdırılmaya çalışılan indirim konseptinden uzaklaşıldığını kaydederek şunları söyledi:

"Özellikle lojistik altyapıları üzerindeki yükü azaltmak, tüketici şikayetlerine, gecikmelere sebep olmamak için tüm kasım ayına yayılmış bir e-ticaret kampanya günleri serisi olacak. Ayrıca belirli saatlerde yapılacak özel indirimlerle tüketicilerin en iyi fırsatları yakalamaları sağlanacak. Bu yıl geçen yılın kampanya dönemine göre yüzde 110'un üzerinde toplam bir hacim artışı bekleniyor. Türkiye'de beklenen toplam kampanya hacmi ise 30 milyar TL'nin üzerinde. Bu yıl e-ticaret sektörü 250 milyar TL'yle yılı kapatacak. Kasım ayının bu rakamdaki payı neredeyse yüzde 15. Pandemi döneminin etkisiyle ev tüketimi ürünlerinin zirve yapmasını bekliyoruz."

Saat başı indirim

Gittigidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, kampanyalarının 10 Kasım'da saat 17:00'de başlayacağını ve 11 Kasım saat 00.00'a kadar süreceğini aktararak, kampanyanın gerçekleşeceği günlerdeki satış hacimlerinin ise günlük ortalamanın 4 katına varacağını öngördüklerini belirtti. Kantarcı, "Kazananlar Günü kampanyamız kapsamında teknolojiden modaya, anne bebekten süpermarkete, ev dekorasyondan yapı markete birçok farklı kategoride saat başı indirimlerimiz olacak. Bu indirimlerin yanı sıra sepet indirimleri de uygulanacak" diye konuştu.

25 milyon kişi katılır

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, bu üç alışveriş festivali sayesinde dünyada ve Türkiye'de indirim kampanyaları düzenleneceğini kaydetti. Türk firmalarının kampanyalarını bir günle sınırlı tutmayıp 2-3 güne yaydıklarını aktaran Kayral, şunları söyledi: "Bu yıl kasım ayındaki bu 3 kampanyaya 25 milyona yakın kişinin katılması, cironun 15 milyar lirayı aşması hedefleniyor. Ürünlerinde yüzde 80-90 indirim uygulayan siteler bile oluyor. Bu yıl pandeminin de etkisiyle online alışveriş pazarı çok özel bir yıl yaşıyor. Cirolar, normal aylarda bile yüzde 35-45 aralığında arttı. Kasım ayında bu artış yüzde 50-60'lar seviyesinde olacaktır."

Dolandırıcı kurbanı olmayın

Bekarlar Günü'nde dolandırıcılara da dikkat etmek gerekiyor. Kaspersky'den Andrey Kostin şu uyarıları yaptı:
"Bu dönem alışveriş için en ideal zaman olsa da spam ve kimlik avı yapanların da en yoğun çalıştıkları dönem. Şu basit önerileri uygulayın. E-posta aracılığıyla harika bir teklif veya indirim alırsanız, gömülü bağlantıyı mutlaka inceleyin, bazen görünen bağlantı yönlendirilen adresten farklı olabiliyor. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, teklif sayfasına resmi web sitesi aracılığıyla doğrudan erişin. Sadece resmi pazaryerleri aracılığıyla alışveriş yapın ve farklı açılış sayfalarına yönlendiriliyorsanız web adreslerine dikkat edin. Adres satıcının resmi adresinden farklıysa, yönlendirildiğiniz sitedeki teklifin gerçek olup olmadığını resmi web sayfasında arayarak kontrol edin."

Bekarlar Günü nedir?


Dünya Bekarlar Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarıldı. Çinli e-ticaret devi Alibaba ise 2009 yılında 11/11 tarihini indirim günü olarak belirleyince olay dev bir alışveriş çılgınlığına dönüştü. Kara Cuma ve Siber Pazartesi'yle beraber dünyada en çok alışveriş yapılan günlerden biri haline geldi.
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