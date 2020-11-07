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Yerel marketlerde WhatsApp atağı

Kovid-19 salgını gıda perakendesinde online siparişleri artırdı. Salgının ilk dönemlerinde online siparişlerin çoğunlukla bu alanda altyapısı olan ulusal zincirlerde yoğunlaşması, yerel marketleri de harekete geçirdi
 07 Kasım 2020 08:57
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Yerel marketlerde WhatsApp atağı

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre: Online alışverişten pay almak isteyen yerel marketler, web sitesi, mobil uygulamadan sipariş almanın yanı sıra son dönemde 'WhatsApp sipariş hattı' da oluşturmaya başladı. Tüketiciler belirli saat aralıklarında ve minimum sepet tutarına göre siparişlerini verebiliyor.

Perakende sektörü temsilcileri, sistemin içinde olmanın önemine değinerek, gerekli altyapı çalışmalarının yapıldığını dile getirdi. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, pandemi döneminde online satışların hız kazandığını belirtti. "Kovid-19 salgını online'ın 3-4 yılda kat edeceği yolu bir anda geriye çekti" diyen Düzgün, "Herkes bir şekilde sistem üzerinden yürümeye çalışıyor. Sistemi olmayan da telefonla ya da WhatsApp üzerinden sipariş alıyor. Bu işi sistem üzerinde kurmak çok daha mantıklı" diye konuştu.

Tüketici tercihi

Profesyonel olarak online'dan tüketiciye ulaşan marketlerin olduğunu belirten Düzgün, "Bunların önüne geçmek kolay değil fakat yerel zincir marketlerden online olarak işini yapan birçok mağaza da var. Her ne kadar yüzde oranı düşük olsa bile ilerleyen dönemlerde yavaş yavaş artacaktır. Sistemin içerisinde olmak gelecek açısından bizler için önemli. Üyelerimiz de gerekli altyapı çalışmalarını hızla yapıyorlar" dedi. Online alışverişi gıda ve diğer ürünler olarak ayırmak gerektiğine dikkat çeken Düzgün, şöyle anlattı:

"Diğer satışlar şu an ön planda. Gıda biraz daha yavaş gidiyor. Burada tüketicinin tercihleri de çok önemli. Belki pandemi döneminde online'dan alışveriş yaparak kendini güvende hissetmiş olabilir. Ama pandemiden sonraki durum ne olacak bunu da bekleyip göreceğiz."


Online'dan eve sipariş

Pandemiyle birlikte market zincirleri artan ihtiyaçları karşılayabilmek adına online kanallardaki personel sayılarını da artırarak operasyonlarını büyüttü. Tüketiciler e-ticaret platformları üzerinde yer alan yerel marketlerden de evlerine sipariş verebiliyor. E-ticaret platformları üzerinden market siparişi vermeden önce bulunduğunuz konuma uygun olarak belirli yerel zincir marketler çıkıyor. Belirli saat aralıklarında hizmet veren marketlerden minimum sepet tutarı da tüketiciye belirtiliyor. Tüketiciye ürünlerin ne kadar sürede teslim edileceği belirtilirken, belirli bir miktar teslimat ücreti alınıyor.
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