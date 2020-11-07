ABD seçim sonuçlarında tansiyon yükseliyor

ABD'nin tarihi seçiminde kazanan aday hala netleşmedi, kilit eyaletlerde oy sayımının tamamlanması bekleniyor. Gelişmeleri anbean canlı blogla aktarıyoruz.

06.51: Demokrat Joe Biden'dan beklenen açıklama geldi. Ülkenin ortasına 'mavi duvar inşa ettik' diyen Biden, sayılan oyların seçimi kazanacaklarını gösterdiğini belirterek, "300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz." dedi.

06.18: Demokrat Başkan adayı Joe Biden'ın destekçileri Biden'ın sonuçları izlediği Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki Chase Center'da toplanarak sonuçları bekledi.

06.11: ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Beyaz Saray'da koltuğa kimin oturacağı belirsizliğini korurken, bütün gözlerin üzerine çevrildiği 6 kritik eyalette oy sayımı devam ediyor. North Carolina eyaletine bağlı Charlotte kentindeki Mecklenburg Seçim Kurulu ofisindeki görevliler oy sayımına devam etti.

05.40: ABD'de salı günü yapılan seçimlerin ardından, Georgia eyaletindeki iki Senato koltuğu için yapılan yarışların ocak ayındaki ikinci tura kalmasıyla, mevcut tabloda Senatoda hangi partinin çoğunluğu koruyacağı bu yarışlar sonlanana kadar bilinemeyecek.

01.55: ABD'de başa baş giden başkanlık seçiminin Demokrat adayı Joe Biden'ın basına son durumla ilgili açıklama yapması beklenirken, Başkan Donald Trump Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Biden'ı "Kendisini başkan ilan etmemesi" konusunda uyardı.

Trump, "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddiada bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.

00.10: Kongre yarışında Temsilciler Meclisinde Demokratların avantajı sürerken, Senato'da yarış başa baş sürüyor.

23.59: ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik sürerken, Cumhuriyetçi Parti kritik Pensilvanya eyaletindeki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

23.30: ABD başkanlık seçiminde oy sayımının devam ettiği Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden destekçileri karşıt protestolar düzenledi.

23.17: Georgia Eyalet Sekreteri: 5 milyon oy kullanıldı, oy farkı binlerde, bu kadar az fark söz konusu olursa muhtemelen yeniden sayım olacak.

21.50: Trump'ın seçim kampanya ekibinin yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Parti adayı Trump'ın şu ifadeleri aktarıldı:

"Amerikan halkının tüm oy sayma ve seçim doğrulama süreçlerinde tam şeffaflığı hak ettiğine ve bunun artık tek bir seçimle ilgili olmadığına inanıyoruz. Bu, tüm seçim sürecimizin bütünlüğü ile ilgili. Baştan beri, tüm yasal oyların sayılması gerektiğini ve tüm yasadışı oyların sayılmaması gerektiğini söyledik, ancak bu temel ilkeye karşı her fırsatta Demokratların direnişiyle karşılaştık. Amerikan halkının hükümetimize güven duymasını garanti altına almak için bu süreci yasanın her yönüyle izleyeceğiz. Sizler ve milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim."

21.00: Delaware'de bulunan Joe Biden'ın kampanya ekibi, Biden'ın yerel saatle bu akşam (yani yaklaşık beş saat sonra) bir ulusa sesleniş konuşması yapmayı planladığını açıkladı. Ötey andan Biden'ın açıklama yapmasının sonuçların açıklanıp açıklanmayacağına bağlı olduğu belirtildi.

20.25: Biden'ın önde götürdüğü Nevada'da oy farkı 22 bine çıktı. Oyların yüzde 91'inin sayıldığı eyalette seçmenlerin yüzde 76'sı oylarını postayla göndermeyi tercih etti. Nevada, bütün seçmenlerin evine oy pusulası gönderen az sayıdaki eyaletten biriydi.

19:50: TRUMP ARİZONA'DA FARKI AZALTTI

Joe Biden'ın Arizona eyaletindeki sayımlarda düne kadar açtığı fark, bugün azalmaya başladı. Dün 47 bin olan fark bugün 43 bin 570'e indi. Eyaletin en büyük yerleşimi olan Maricopa'da sayımlar devam ediyor. Arizona seçmenlerinin neredeyse yüzde 75'inin yaşadığı bölgede sayılmamış 142 bin oy kaldı.

18.52: ABD başkanlık yarışında her iki aday için de kritik öneme sahip olan ve Demokrat Joe Biden'ın az farkla öne geçtiği Georgia eyaletinde oylar yeninden sayılacak. ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, oy sayımın bitmediği 16 seçici delegeye sahip Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılması kararı alındı.

17.36: TRUMP'IN SEÇİM EKİBİ: SEÇİMLER HENÜZ BİTMEDİ

ABD'deki başkanlık seçimlerinde kritik eyaletlerde Demokrat aday Joe Biden'ın öne geçmesinin ardından, Donald Trump'ın seçim ekibi, "Seçimler henüz bitmedi." açıklamasında bulundu.

16.55 : Pennsylvania'da beklenen oldu, Joe Biden yeni açıklanan sonuçlara göre Başkan Donald Trump'ın önüne geçti.

CNN International, sayılan 31 bin 671 oyun 27 bin 396'ını Biden'ın aldığını, Trump'ın ise 3 bin 760 oyda kaldığın bildiriyor.

16.00 : ABD'de seçimler gündemin birinci sırasında olsa da koronavirüs vakalarının şimdiye kadarki en yüksek düzeyine çıkmış olması da bir diğer tartışma konusu. Zira salgın, hem seçim atmosferine etkileri hem de seçim günü yoğun kalabalıkların bir araya gelmesi bakımından medyanın gündeminde kalmaya devam ediyor.

ABD'de son 24 saat içinde 121 bin 888 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken 1210 kişi koronavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirdi. Vaka sayılarında böylece yeni bir rekor kırılmış oldu.

Beyaz Saray'ın iletişim direktörü Anthony Scaramucci, seçim sonuçları ne olursa olsun Trump yönetiminin 20 Ocak'a kadar ülkedeki koronavirüse karşı yürütülen mücadelenin başında olacağını kaydetti.

Dün New York'taki bir oy kullanma noktasıyla bağlantılı koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, endişeleri artırmıştı.

Kaynak: BBC Türkçe