Hastane görevlisi, ölünün cebinden çek çaldı
|07 Kasım 2020 09:07
|+Aa- Yazdır
İstanbul Silivri'de kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Nazım Toker'in cebinden 90 bin liralık çek çalındı. Çeki çalanın Toker'in öldüğü hastanenin gece görevlisi T.K. olduğu belirlendi.
İstanbul'un Silivri ilçesinin tanınmış esnaflarından biri olan Nazım Toker (44), 5 Haziran akşamı kalp krizi geçirdi. Toker kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ertesi gün Yeni Alipaşa Mezarlığı'na defnedildi. Nazım Toker'in eşi Ayseni Toker, kocasının cebinde bir süredir tahsil edilmek üzere taşıdığı 90 bin liralık çekin kayıp olduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu.
Sabah gazetesinden Zeynel Yaman'ın haberine göre, polis soruşturma başlatırken, aile kayıp çekin izini sürdü. Ayseni Toker, çekin hastanede gece vardiyasında çalışan T.K. tarafından tahsil edildiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Araştırmada şüpheli T.K.'nin çalıntı çeklerin tahsil edilmesi konusunda çeşitli internet forumlarında sorular sorduğu da ortaya çıktı. T.K. gözaltına alınırken, babasının da önceki gün kendini tren raylarına atarak hayatına son verdiği öğrenildi. Toker'in elindeki çekin miktarında birçok kişinin alacağı olduğu iddia edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kastamonu'da bir köy yandı
07 Kasım 2020 10:35
|Tefecilikle 70 kişiyi mağdur ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı
07 Kasım 2020 10:02
|Öğretmen Belaruslu dansçıyı döverek öldürmüş
07 Kasım 2020 08:20
|Başkent'te cinnet geçiren baba ailesini katletti
07 Kasım 2020 07:15
|Çalıştıkları otelin kasasını boşaltan iki kişi tutuklandı
06 Kasım 2020 21:34
|3 yaşındaki çocuk hareket halindeki otomobilden düştü
06 Kasım 2020 19:54
|Bakan Gül: Depremle ilgili provakatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı
06 Kasım 2020 16:06
|Seyir halinde canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı
06 Kasım 2020 16:03
|Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 7 kişilik aileden ikisi yaşamını yitirdi
06 Kasım 2020 15:21
|Pınar Gültekin'in aile avukatı, zanlının yakınlarının da yargılanmasını talep etti
06 Kasım 2020 14:49