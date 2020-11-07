İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede
İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen orman yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor
|07 Kasım 2020 09:00
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