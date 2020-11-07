Depremden sonra prefabrik evlere talep arttı

İzmir'de yıkılan binaların enkazları kaldırıldı. Ama binlerce vatandaş için korku dolu günler bitmedi. Evi hasar görenler ya da deprem korkusu yaşayanlar yüksek katlı binalara girmekten çekiniyor. Havaların da soğumasıyla birlikte yeni bir çözüm arayan vatandaşlar prefabrik yapıları tercih ediyor. Arsası olanlar prefabrik yapılar için siparişi verirken, kimileri de uygun arsa arıyor.

TELEFON SUSMUYOR

İzmir Bornova'da prefabrik yapı üreten firmanın sahibi inşaat mühendisi Selen Aydemir son birkaç gündür telefonların susmadığını söyledi. Arsası olan vatandaşın ilk aklına gelen seçeneğin prefabrik yapılar olduğunu belirten Aydemir, "Firmamız ayda 4-6 ev yapardı, bu hafta ise 16 sipariş geldi. Evin imalatı dışında kurulumu da bize ait ve daha çok Urla, Çeşme, Torbalı ve Foça'ya teslimat yapıyoruz. Deprem ve yangın güvenli evlerde 1+1 fiyatları 30 bin liradan başlıyor" dedi.

3 GÜNDE 3 KAT ARTIŞ

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre İzmir Menderes'te prefabrik yapı üreten firma sahibi Ahmet Demirel yaşanan deprem korkusundan sonra evinde hasar olanların oldukça temkinli olduğunu ve bu nedenle prefabriklere talebin arttığını dile getirdi. Metrekare fiyatlarının bin ila bin 500 lira arasında değiştiğini belirten Demirel, "Arazi sorunu olan ya da maddi olarak zorlananlar 2-3 aile birleşip bu yolu seçiyor" dedi. İzmir Kemalpaşa'da prefabrik ve çelik yapı üreten firmada çalışan mimar Deniz Dokuyucu talebin son 3 günde 3 kat arttığını söyledi. Dokuyucu, "Arsası olan, köylerde ailelerine ait yer olanların ilk aklına prefabrikler geldi. Hızlı ve daha uygun maliyetli ev isteyen prefabrik yapıyı isterken, daha uzun ömürlü isteyenler çelik yapıları seçiyor. 100 metrekare prefabrik bir ev ortalama145 bin lirayken çelikte bu 235 bin liraya çıkıyor. Seferihisar, Urla, Foça'ya kurulum yapıyoruz" şeklinde konuştu.

İLK SORU: GÜVENLİ Mİ?

Menderes'te faaliyet gösteren firma sahibi Sinan Kilci arsa sahiplerinden yoğun talep aldıklarını, vatandaşın ilk sorusunun ise 'Ne kadar güvenli' olduğunu söyledi. Kilci, "Bir haftada 17 ev yaptık. Bu normalde 2-2.5 aylık iş. Hem prefabrik hem de hafif çelik tercih ediliyor. Geçmişte yaptığımız hafif çelik yapıları deprem sonrası test ettirdik, hasar yok. Aklında soru işareti olanlara bu evleri gezdiriyoruz. Şuan Menderes, Seferihisar, Torbalı ve Kemalpaşa'dan talep fazla" dedi. Maliyet avantajı nedeniyle bir dönem hobi bahçelerine yoğun talep olduğunu ancak bu yapılara yasak geldiğini hatırlatan Kilci, "Hobi bahçelerine ev yapanların hepsi şimdi o evlerde. Evet yasak ama can korkusu bunu dinlemez" dedi.