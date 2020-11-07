1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Yağışlı hava yurdun bazı bölgelerinde etkisini hissettirirken, özellikle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu'nun doğu ilçelerinde bugün görülecek sağanakların "kuvvetli" olacağı tahmin ediliyor
 07 Kasım 2020 09:27
+Aa- Yazdır
Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Yağışlı hava yurdun bazı bölgelerinde etkisini hissettirirken, özellikle Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleriyle Ordu'nun doğu ilçelerinde bugün görülecek sağanakların "kuvvetli" olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerde yer yer az bulutlu olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İstanbul, Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinde sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde "kuvvetli" olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İş dünyası gelecekten umutlu
07 Kasım 2020 07:05		 TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
06 Kasım 2020 12:24
Fed faiz kararını açıkladı
05 Kasım 2020 22:05		 Tarımsal destekler belirlendi
05 Kasım 2020 22:02
Trendyol: 'Umudunu asla kaybetme' yazılı ürünler satıştan kaldırıldı
05 Kasım 2020 12:47		 Garanti ve servis fişleri artık elektronik ortamda
05 Kasım 2020 10:11
İstanbul, küresel ekonomide hızla yükselecek
05 Kasım 2020 07:05		 Çiftçilere 'multispektral kameralı İHA'lar' kolaylık sağlayacak
04 Kasım 2020 19:48
Samsun-Sivas Demir Yolu hattı ticareti de canlandıracak
04 Kasım 2020 19:47		 Piyasaların gözü Fed toplantısında
04 Kasım 2020 11:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:38 - Depreme ameliyatta yakalanan doktor: Hastam kör olabilirdi10:35 - Kastamonu'da bir köy yandı10:32 - Müdafi görevlendirme işlemine yeni kurulan barolar da dahil edildi10:30 - Davetsiz misafiri tilkiyi her gün elleriyle besliyor10:29 - Elebaşı Duran Kalkan'ın medya işlerini yapan terörist yakalandı10:28 - Ankara'da 2 hekim koronadan vefat etti
10:25 - Bulgar turistler, Edirne'de aspirin satışlarını yüzde 84 artırdı10:12 - Aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleri haftaya yapılacak10:02 - Tefecilikle 70 kişiyi mağdur ettiği iddia edilen zanlı tutuklandı10:01 - Cihan Terzi BM Bütçe ve İdare Danışma Komitesi üyeliğine yeniden seçildi09:45 - 'Fikri iktidar' için Yeni Sanat Vakfı09:30 - 3 hafta önce belgeseli çekilmişti, koronavirüse yenik düştü
09:29 - 112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza09:27 - Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı09:21 - Depremden sonra prefabrik evlere talep arttı09:09 - Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı09:07 - Hastane görevlisi, ölünün cebinden çek çaldı
09:00 - ABD seçim sonuçlarında tansiyon yükseliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine eski bakan atandı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Esnek çalışma'ya Cumhurbaşkanı freni
'D vit seviyesi 80-100 olanlar, koronayı hafif geçiriyor'
Başkent'te cinnet geçiren baba ailesini katletti
Kasten işlenmeyen suçlardan dolayı 6 yıl hapis alan kişinin memuriyete son verilebilir mi?
FETÖ'yü tasfiye eden Kosova Cumhurbaşkanına operasyon
MEB'den, rehber öğretmenlerin ek dersine dair görüş yazısı
İstifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi
Yüz yüze sınavların detayları belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vatan savunması 1
Tıklatma hileleri 3
İnsanlığın başlangıcı 2
o kedi buraya gelecek 2
Aganta 1
üçüncü selim 1
dizi izlerken bir şeyler yeme ihtiyacı 3
fiddler on the roof 1
sevim koş bunlar yine birbirine girdi 3
Pürçek 1
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 61 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak- Güncellendi
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmralı KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 4 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam