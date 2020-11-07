3 hafta önce belgeseli çekilmişti, koronavirüse yenik düştü
|07 Kasım 2020 09:30
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Şehrin sevilen simalarından Şekercizade Muammer Palamut, meslek hayatıyla ilgili çekilen ve yaşamını renkli üslubuyla anlattığı 'Bir Amasya Hatıratı' adlı belgeselin yayınlanmasından yaklaşık üç hafta sonra zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı
Tetkiklerinde korona virüse yakalandığı belirlenen evli ve 4 çocuk babası Palamut, 3 gün boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Amasya Belediyesi Konservatuar Müdürlüğü görevinde de bulunan Palamut, kılınan cenaze namazının ardından Memi Dede Mezarlığı'nda defnedildi.
DAVUDİ SESİYLE DİKKAT ÇEKİYORDU
68 yaşındaki Muammer Palamut'un belgeseli, Amasya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Amasya Kent Araştırmaları Merkezi" projesi kapsamında çekilmişti.
Palamut, sadece Amasya ve çevresinde değil Türkiye'nin birçok kentinde konserler vermişti. Amasya Belediyesi Konservatuvarı, davudi sesi ve tamburuyla dikkat çeken Palamut'un döneminde altın günlerini yaşamıştı.
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