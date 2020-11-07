'Fikri iktidar' için Yeni Sanat Vakfı
|07 Kasım 2020 09:45
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Milliyet'in haberine
göre:
Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ilanına göre, Yönetim Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da yer aldığı 'Yeni Sanat Vakfı' kuruldu.
Vakfın amacı, "Kadim medeniyetimizin yapıtaşları ve değerleriyle beslenen evrensel bir kültür sanat anlayışından güç alarak, eğitim ve üretim odaklı yaklaşımı ile Türkiye'nin kültür sanat ekonomisine katkı sağlamak" olarak açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitim ve öğretimde istenilen ilerlemeyi sağlayamadıklarını söyleyerek, "Gerçek iktidarın fikri iktidar olduğunu gayet iyi biliyoruz. Genç bir nüfusa sahibiz ama medeniyet tasavvurumuzu hayata geçiremiyoruz. Fikri iktidarımızı hala tesis edemediğimiz kanaatindeyim. Fikri iktidarı siyasi kadrolar değil, ilim, sanat ve hikmet insanları inşa eder. Siyasi kadrolar ancak onlara ihtiyaçları olan zemini sağlar. Dolayısıyla, bu konudaki sorumluluğun bir kısmı bize aitse, önemli bir kısmı da ilim ve fikir adamlarımıza aittir" demişti. Erdoğan'ın bu çıkışından kısa bir süre sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
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