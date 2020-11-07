1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleri haftaya yapılacak

Sağlık-Sen'in Aile Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşme sonrasında, Aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleri haftaya yapılacağı bildirildi.
 07 Kasım 2020 10:12
+Aa- Yazdır
Aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleri haftaya yapılacak

Sağlık-Sen'in internet sitesinde yer alan habere göre:

Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki ve Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan ile Sağlık-Sen Bakanlık Şube Başkanı Tahir Eren ve Yönetim Kurulu üyeleri, Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzm.Dr. Muhammet Çömçe'yi ziyaret etti.

Ziyarette aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik verilmesi planlanan ancak gecikme yaşanan ek ödemeler konusu görüşüldü.

Görüşmede, planlanan ödemelerde gecikme yaşandığını belirten Genel Sekreter Baki; "Görevlerini aksatmadan, fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarına emeklerinin karşılığı verilirken bir aksama yaşanmaması gerekiyor "dedi. Konu ile ilgili birçok defa görüşüldüğüne dikkat çekerek "Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının bu ek ödeme sorunu için defaatle görüşmeler yaptık, mücadele ettik, artık sonuç almak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Çömçe ise, aile hekimliği sisteminde ilk kez böyle bir ödemenin yapılıyor olmasından dolayı oluşan sistemsel sorunun giderildiğini belirterek "Ödemeler, önümüzdeki hafta içerisinde aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının hesaplarına gönderilecektir" dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türk Kızılay, depremzedelere hijyen seti dağıtıyor
07 Kasım 2020 15:54		 MEB, yetkili sendikanın 13 talebini değerlendirmeye aldı
06 Kasım 2020 18:01
TESK'ten 'ustalık belgesi' olmadan çilingirlik yapanlara karşı uyarı
06 Kasım 2020 10:43		 Depremin 'hızlı' kahramanları
04 Kasım 2020 20:14
'Üyelerimiz kanun zoruyla başka sendikalara kaydırılmaktadır'
04 Kasım 2020 12:45		 TÜGVA, depremin kahramanlarını yurt ve binalarında ağırlıyor
04 Kasım 2020 09:23
Feyzioğlu: Betondançalan kim varsa peşine düşülmeli
03 Kasım 2020 22:05		 Türk-İş Başkanlar Kurulundan 'esnek çalışma düzenlemesi geri çekilsin' çağrısı
03 Kasım 2020 18:54
Depremden zarar görenlerden emlak komisyonu alınmayacak
03 Kasım 2020 16:03		 Depremden etkilenen avukatlar için kriz merkezi kurulacak
03 Kasım 2020 13:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Bir ilimizde, kronik hastalığı olanlar evden çalışacak00:01 - 8 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları23:53 - Üçkaya Vadisi güz renkleriyle kartpostalı aratmıyor23:52 - Organ bağışında A'dan Z'ye soru ve cevaplar23:51 - Prof. Dr. Fazlıoğlu: Her beş çocuktan birinde disleksi görüyoruz23:43 - 'Yoğun bakımda yer olmadığı için öldü' iddiasına yalanlama
23:35 - Antik Kenti kazılarda 1500 yıllık insan iskeleti bulundu23:33 - Ünlü restoranın sahibine polis dayağı iddiası23:08 - Kılıçdaroğlu, Biden ve Harris'i tebrik etti23:02 - Polise mukavemette bulunan kişiye adli işlem yapıldı22:44 - 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı22:38 - Trabzonspor'a rüzgar engeli, uçakları havalanamadı
22:35 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü22:24 - Erdoğan: Ayın 15'inde Bahçeli ile Kıbrıs'a gideceğiz22:21 - Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 50 milyonu geçti22:12 - Denetim yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı22:05 - Kurtulmuş: Her türlü imkanla Türkiye'yi durdurmak istiyorlar
21:52 - TRT'nin dizi setinde 39 kişi koronavirüse yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, Türkiye'de trafikte yaya önceliği kuralı uygulanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Bir ilimizde, kronik hastalığı olanlar evden çalışacak
8 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
7 ve 11.sınıflara özel okullarda kurs açılabilme izni 1
Burina 1
1 kadın 1 erkek arasında para ilişkisi 2
propofol 1
Hafta tatili 2
Evliya Çelebi 3
Tıklatma hileleri 3
Marzipan 1
kamu görevlileri hakem kurulu 2
SİDA 1
SON İLANLAR
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi sözleşmeli 61 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Ankara Kalkınma Ajansı 4 personel alacak- Güncellendi
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas İmralı KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 4 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam