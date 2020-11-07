Aile sağlığı çalışanlarının ek ödemeleri haftaya yapılacak
|07 Kasım 2020 10:12
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Sağlık-Sen'in internet sitesinde yer alan habere göre:
Sağlık-Sen Genel Sekreteri Durali Baki ve Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Faruk Doğan ile Sağlık-Sen Bakanlık Şube Başkanı Tahir Eren ve Yönetim Kurulu üyeleri, Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzm.Dr. Muhammet Çömçe'yi ziyaret etti.
Ziyarette aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik verilmesi planlanan ancak gecikme yaşanan ek ödemeler konusu görüşüldü.
Görüşmede, planlanan ödemelerde gecikme yaşandığını belirten Genel Sekreter Baki; "Görevlerini aksatmadan, fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarına emeklerinin karşılığı verilirken bir aksama yaşanmaması gerekiyor "dedi. Konu ile ilgili birçok defa görüşüldüğüne dikkat çekerek "Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının bu ek ödeme sorunu için defaatle görüşmeler yaptık, mücadele ettik, artık sonuç almak istiyoruz" ifadesini kullandı.
Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Çömçe ise, aile hekimliği sisteminde ilk kez böyle bir ödemenin yapılıyor olmasından dolayı oluşan sistemsel sorunun giderildiğini belirterek "Ödemeler, önümüzdeki hafta içerisinde aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının hesaplarına gönderilecektir" dedi.
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